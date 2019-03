Mais Libertadores: Galo perde com gol irregular em estreia na fase de grupos

Em jogo bastante disputado e com quase 40 mil torcedores no Mineirão, o Atlético teve o domínio das ações durante os 90 minutos, mas perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño, com um gol irregular. Válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa Conmebol Libertadores, a partida foi disputada na noite desta quarta-feira.

Na próxima rodada, o Atlético irá ao Uruguai enfrentar o Nacional, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. A partida será realizada na próxima terça-feira (12/3), às 20h30.

Líder do Estadual, com 19 pontos, o Galo voltará a campo neste sábado para enfrentar a Patrocinense, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela 9ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.