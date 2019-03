CRUZEIRO SEGURA A PRESSÃO COM MUITA RAÇA E BATE O HURACÁN EM BUENOS AIRES NA ESTREIA DA LIBERTADORES

Com muita raça e debaixo de muita chuva, principalmente no início da partida, o Cruzeiro estreou na Conmebol Libertadores com uma grande vitória ao bater o Huracán por 1 a 0, em Buenos Aires, gol marcado por Rodriguinho, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time celeste encabeça a o Grupo E da competição internacional. Os jogadores retornam a Belo Horizonte ainda nessa noite e se dirigem diretamente para a Toca da Raposa 2 onde iniciam a preparação para a partida de domingo, contra a Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

Início

O primeiro lance de grande perigo foi da Raposa. Robinho bateu o escanteio aos 12 minutos e Rodriguinho mandou para o gol com grande perigo. O goleiro adversário espalmou para o lado e a zaga afastou o perigo.

A chuva torrencial atrapalhava as duas equipes. Aos 29 minutos, Fred recebeu na entrada da área e ajeitou para Robinho, o camisa 19 lançou por cima da zaga e Rodriguinho, se livrou da marcação, e bateu na saída do goleiro argentino. 1 a 0 Cruzeiro.

Aos 44 minutos, falta na entrada da área para o Huracán. A bola foi rolada para o lado e Gamba arriscou de canhota, mas por cima do gol defendido por Fábio.

No último lance do primeiro tempo, Rafinha viu a infiltração de Egídio e lançou, o lateral avançou pela esquerda, e tocou na saída do goleiro. Antony chegou abafando e evitou o segundo gol da Raposa.

Segundo tempo

O Cruzeiro começou a segunda etapa pensando em ampliar o placar. O primeiro lance de perigo veio aos nove minutos. Edilson recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Fred que cabeceou pela direita do gol.

O Huracán insistia em jogadas pela direita e os cruzamentos acabavam nas mãos do goleiro Fábio, que mostrava muita segurança na partida.

O time anfitrião buscava o empate. Aos 23 minutos, Gamba tabelou e recebeu na entrada da área, o chute pegou em Murilo e saiu com perigo pela linha de fundo. Dois minutos depois, o Huracán chegou com perigo por duas vez, primeiro com Barrios que passou pelo FFábio e chutou, Murilo tirou na linha.

Aos 30 minutos, Fred recebeu grande cruzamento na área e ajeitou para trás, a zaga chegou na hora e afastou o perigo.

No último lance do Huracán, já quatro minutos depois do tempo, o lateral esquerdo do Huracán avançou na intermediaria e arriscou, Fábio fez a defesa e no rebote Fábio pegou de novo.

HURACÁN 0 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 1ª rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores

Data: 07/03/2019 (quinta-feira)

Local: Estádio El Palácio, Buenos Aires

Árbitro: Diego Haro (Per)

Gol: Rodriguinho aos 29 minutos do primeiro tempo

Huracán: Antony Silva, Chimino, Mancinelli, Salcedo e Alderete; Damonte, Rossi (Toranzo) e Roa (Chavéz); Auzqui (Mendoza), Gamba e Lucas Barrios

Técnico: Antonio Mohamed

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Murilo, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero (Ariel Cabral), Robinho, Rafinha (Marquinhos Gabriel) e Rodriguinho (Fabrício Bruno) ; Fred

Técnico: Mano Menezes

Cartões amarelos: Rafinha, Lucas Romero, Murilo, Léo, Fred e Egídio(Cruzeiro); Roa , Chimino (Huracán)