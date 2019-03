Copa Libertadores: Palmeiras supera Junior Barranquilla em estreia

O Palmeiras visitou o Junior Barranquilla-COL na noite desta quarta-feira (06) e venceu por 2 a 0 em sua partida de estreia pela Libertadores de 2019, com gol de Gustavo Scarpa, aos 11 minutos do primeiro tempo, e de Marcos Rocha, nos acréscimos da etapa derradeira. Com isso, o Alviverde se manteve por 40 anos sem saber o que é perder em estreias de Libertadores: ou seja, desde 1979. Naquela ocasião, a equipe palestrina bateu o Alianza Lima-PER por 4 a 2 na casa do adversário e, desde então, acumula invencibilidade de 14 jogos inaugurais pela competição continental, com 11 vitórias e três empates.

Após este duelo, o Palmeiras também segue invicto em jogos diante do Junior Barranquilla-COL. Agora são quatro duelos travados entre as equipes, com três triunfos palmeirenses e um empate (10GP e 3GC). Vale lembrar que, na Libertadores do ano passado, o Verdão também cruzou com os caminhos do Junior na fase de grupos e levou a melhor nas duas ocasiões: 3 a 0 na Colômbia e 3 a 1 no Brasil.

O Palmeiras aposta ne experiência para conquista a Libertadores da América pela segunda vez em sua história, pois, ao todo, cinco jogadores de seu atual elenco têm no currículo o troféu. São eles: Edu Dracena, pelo Santos, Marcos Rocha, pelo Atlético Mineiro, Willian, pelo Corinthians, e Borja e Guerra, ambos pelo Atlético Nacional-COL. Além disso, o técnico Luiz Felipe Scolari conquistou o título em 1999, pelo Palmeiras, e em 1995, pelo Grêmio.

Com mais esta vitória fora de casa na Libertadores, aliás, o Palmeiras engordou mais um recorde: segue ainda mais isolado como o time brasileiro com mais triunfos fora de casa no Continental. São 34 triunfos fora de seus domínios, três a mais do que o Cruzeiro, que contabiliza 31 vitórias no certame como visitante.