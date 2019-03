Avaliação: Abel não economiza elogios para o time que venceu na Libertadores

Após o jogo, o respiro. O técnico Abel Braga estava plenamente satisfeito com a vitória da sua equipe sobre o San José, na estreia da Libertadores, jogo ocorrido na última terça-feira (5). O placar de 1 a 0, nas condições em que o jogo foi disputado, deixou o chefe da companhia bastante feliz e orgulhoso do time, que soube segurar um primeiro tempo difícil e reverter a situação no segundo, saindo com o triunfo.

Para Abel, jogar a mais de 3.700 metros é uma prova de fogo para qualquer time e isso aumenta a vitória rubro-negra. Mais do que raça, o time teve inteligência para aprender a jogar no primeiro tempo e matar a partida no segundo. “Jogar aqui é como se eles alargassem o campo. Eles rodam muito a bola. Você precisa sofrer. Nós não jogamos bem no primeiro tempo. No segundo, fomos uma equipe muito mais arrumada e mais tranquila, sem passarmos muito sufoco. Não sei quantos cruzamentos foram na área, mas os zagueiros estiveram impecáveis. Essa equipe deu uma demonstração de inteligência. Nós fizemos no primeiro tempo o que não treinamos. Eles vieram com força e não conseguiram nos vencer no segundo tempo, quando quebramos a linha deles e chegamos ao resultado. Não tenho dúvida de que, mesmo com ar rarefeito, nós vamos voltar oxigenados”, disse o treinador na entrevista coletiva.

Jogar na altitude não é fácil e isso já é sabido. Abel fez questão de ressaltar o trabalho realizado pela equipe médica e de fisiologia do clube, que se organizou desde o sorteio para dar as melhores condições aos jogadores e viu um time que aguentou os 90 minutos de igual para igual com o adversário acostumado com a adversidade. Para o treinador, o Flamengo podia ter liquidado o jogo e mesmo que tivesse empatado, já seria merecedor de aplausos.

“Tivemos a chance de liquidar o jogo e fazer o segundo gol, mas é muito difícil. A equipe do San José tem valor, eles conseguem usar muito aquilo que eles têm de melhor, que é a velocidade pelo lado do campo. Foi difícil e será difícil para quem vier aqui. A gente vem marcando gols, somos uma equipe ofensiva. Tivemos uma chance no primeiro tempo que o zagueiro cortou. Teve no segundo tempo com o Gabriel também. Mas o importante é que não sofremos gol. Estou muito feliz, mas se terminasse empatado, não teria saído triste. A logística foi muito boa. Os jogadores compraram a ideia e estão todos de parabéns. Todos os cuidados foram tomados. Não conseguimos colocar nosso jogo no primeiro tempo, mas, no segundo, sim. Mostramos o que é o Flamengo. Jogar a 3.700 metros é uma coisa muito difícil”, concluiu Abel Braga.

O Flamengo já está de volta ao Rio e se prepara para o clássico contra o Vasco, no Maracanã, no sábado (9), às 18h, pela Taça Rio. Já pela Libertadores, o time volta a campo no dia 13, contra a LDU, também no Maracanã.