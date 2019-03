Assuroo: Presidente da associação dos surdos agradece apoio

O presidente da Associação dos Surdos de Rondonópolis, Sérgio Gonçalves, procurou a Câmara Municipal para agradecer ao presidente da Casa de Leis, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), a ajuda para viagem aos jogos em Sinop, do qual voltaram vice-campeões, e também ao prefeito da cidade, Zé Carlos do Pátio (SD).

A Assuroo existe há 19 anos, conta com cerca de 150 surdos que participam da entidade. Localizada no Núcleo dos Conselhos, na Avenida Tiradentes, nº 1.904, junto com os Conselhos do Idoso, da Mulher, da Criança e Adolescente, Igualdade Racial e o Conselho da Pessoa com Deficiência, do qual os surdos fazem parte.

Nesse espaço, eles têm uma sala para atender a população ouvinte e aos surdos com atendimento de segunda a sexta-feira. A instituição oferece palestras para as pessoas surdas, cursos de libras para todos que se interessarem. A entidade busca uma comunidade mais harmônica entre surdos e ouvintes.

O presidente da Assuroo diz que os surdos querem um espaço para eles, que, além de prestarem atendimentos, possam se encontrar para terem momentos de lazer e a prática de esportes.

“Agradeço muito ao prefeito Zé Carlos do Pátio. O nosso terreno é grande, a documentação já está em minhas mãos, apenas esperando repasse da verba, e eu confio no prefeito, porque tem um coração muito bom”, disse Sérgio Gonçalves.

O presidente da associação conta que a Secretaria de Assistência Social, o Gerente do Núcleo de Conselhos José Pereira Júnior e até mesmo o prefeito Zé Carlos do Pátio são presentes e sempre que precisam de ajuda, estão prontos a atendê-los.

“Antes nós tínhamos uma secretária, mas no momento estamos sem. Já os intérpretes são todos voluntários e algumas vezes não podem nos acompanhar por terem os compromissos deles, por isso precisamos de um que fique na associação conosco, porque a comunicação não tá fácil”, disse o presidente da Assuroo.

Pela primeira vez em quase 20 anos, os surdos estão aprendendo a interagir e conviver com outros grupos, os ouvintes. A ASSUROO tem duas salas reservadas, da presidência e da diretoria esportiva, e compartilham a cozinha, área de estar e auditório, e tem total acesso aos computadores, impressoras e recepção.

“É muito bom estar lá, vivemos em harmonia, os banheiros foram reformados e adaptados. Com a realização de cursos do Senai com os haitianos, faz a gerência ter a preocupação em trazer outros tipos de cursos, artesanatos e inclusão no mercado de trabalho, estamos aprendendo muito e ensinando também”, finaliza Sérgio Gonçalves.