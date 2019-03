Passagem de ônibus em Cuiabá fica mais baixa do que em Rondonópolis

Após o preço da passagem do transporte coletivo na capital Cuiabá ter aumentado de R$ 3,85 para R$ 4,10, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou que a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos de Cuiabá (MTU) voltasse a cobrar o valor anterior. A decisão que beneficiou os usuários do transporte coletivo já está valendo desde ontem (2) e foi proposta pela Câmara de Vereadores da capital.

No entendimento do TCE, o cálculo utilizado para embasar o aumento se equivocou ao não levar em consideração uma redução no Imposto Sobre Serviços (ISS), que foi reduzido de 5% para apenas 2%, e que a medida serviria apenas para aumentar os ganhos financeiros das empresas de transporte e ainda causaria danos à população.

Diferentemente do que ocorreu em Cuiabá, os vereadores de Rondonópolis parecem não ter levado esses fatores em consideração e a população vai ter que arcar com o aumento do preço da passagem, que está sendo efetivado sob o argumento de que o valor R$ 3,80 estaria provocando prejuízos financeiros para a empresa Cidade de Pedra, mas sem levar em consideração que as empresas que atuam no transporte coletivo na capital fazem percursos muito mais longos do que os de Rondonópolis e, mesmo assim, não alegam os ditos prejuízos.

Outro fator a ser levado em consideração é que na capital antes de se discutir o aumento da tarifa, os legisladores e gestores primeiro procuraram reduzir os percentuais cobrados sobre o ISS, obviamente preocupados em não sacrificar a população mais carente, que é quem depende do transporte coletivo. Medida parecida poderia ser adotada aqui, mas parece que tanto a gestão municipal quanto nossos nobres vereadores estão mais preocupados em gerar lucro para a empresa responsável pelo transporte coletivo do que propriamente em defender os direitos e o bem-estar da sua população.

Ao contrário do que entenderam os vereadores cuiabanos e o próprio TCE, o poder público em Rondonópolis não ofereceu soluções para a melhora da qualidade do transporte público na cidade e ainda onerou a população para garantir mais lucratividade da empresa, pois além de autorizar o aumento do valor da tarifa para os usuários comuns, a Prefeitura também aumentou pela segunda vez o percentual pago para a empresa pelo passe-livre estudantil, que era de 25%, passou para 38% e agora será de 50%.

Como sempre faz, a empresa alega que o baixo número de usuários seria o motivo para os prejuízos e justificativa para o aumento no valor da tarifa, mas se esquece de dizer que as pessoas optam por outra forma de transporte porque os seus ônibus são velhos, desconfortáveis, quentes e com poucas linhas, o que leva o usuário a ficar por horas a fio esperando pelo transporte, literalmente, em abrigos igualmente velhos e desconfortáveis, onde esses existem.

Conforme verificado, alternativas como a municipalização do sistema ou isenções de impostos temporárias para atrair empresas interessadas em atuar na cidade não foram discutidas, afinal, é muito mais fácil jogar o ônus nas contas dos mais pobres, que sem a ajuda de seus representantes no Parlamento, ficam à mercê da ganância e do descaso.