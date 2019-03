Iniciada a construção de novos ecopontos na cidade

Espaços serão montados no Distrito Industrial da Vila Operária, na Vila Paulista, no Residencial Dom Osório e na região do Distrito Industrial Rondonópolis

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), empresa responsável pelos serviços de coleta de lixo e fornecimento de água na cidade, finalmente, começou a construção dos novos ecopontos, anunciados ainda no início de 2018. Melhor estruturados, os novos ecopontos não aceitarão todos os tipos de lixo e esses somente poderão ser em pequena quantidade.

De acordo com o diretor técnico do Sanear, Hermes Ávila, os novos ecopontos ficarão em uma área fechada, com guarita e guardas, aceitando somente determinados tipos de lixos e ainda em pequena quantidade. “Os materiais depositados nos ecopontos não ficarão mais jogados no chão. Agora, ficarão acondicionados em caçambas, que, sempre que ficarem cheias, terão seu conteúdo removido para o aterro sanitário da cidade. Dessa forma, não haverá mais o acúmulo de materiais que havia em outras épocas”, pontuou.

Ainda de acordo com ele, os locais contarão com caçambas específicas para a deposição de materiais como recicláveis, inservíveis, como são chamados os móveis e utensílios domésticos já sem uso, restos de construção e de poda de árvores. Mas o diretor do Sanear alerta que tudo isso deverá ser em pequenas quantidades. “Os novos ecopontos serão para uso dos munícipes e não das empresas, que já estão se adaptando e providenciando um local específico para elas depositarem os seus materiais.

Ali só poderão ser depositados o volume de um metro cúbico, que é o equivalente ao volume de uma caixa d’água de mil litros e só serão aceitos alguns tipos de materiais. Qualquer volume maior que isso a pessoa terá que providenciar outra forma de descarte para os seus materiais. Os ecopontos não serão mais um ponto de transbordo de lixo, como se tornaram todos os antigos ecopontos, onde as pessoas deixavam tudo que queriam, que acabaram tendo que ser desativados por conta disso”, continuou Hermes Ávila.

O diretor do Sanear ainda informou que os materiais recicláveis serão coletados nos próprios ecopontos e que os galhos e restos de poda de árvores serão triturados e transformados em adubo orgânico. “É importante deixar claro que só serão aceitos materiais que cheguem a até um metro cúbico, pois a responsabilidade do Município é com o munícipe e não com empresas, que geram um grande volume de lixo e entulhos. É dessa forma que foram concebidos originalmente os ecopontos e é assim que vai ser nos novos”, concluiu.

O primeiro dos ecopontos, que teve suas obras iniciadas no final de janeiro, está sendo construído no Distrito Industrial da Vila Operária, mas outros serão construídos na Vila Paulista, no antigo Clube Ipê, no Residencial Dom Osório, e na região dos Distritos Industriais, nos fundos da empresa ADM.