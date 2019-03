Inglês para preguiçosos

Em quase três décadas como professor de língua inglesa, eu já vi e convivi com alunos (e professores) de todo tipo, dos mais dedicados e estressados aos mais relaxados e brincalhões. Sem contar os inseguros, os atrasadinhos, os faltosos, os que não fazem tarefa, os que esquecem o material em casa ou no trabalho, os que ficam (muito) nervosos quando precisam se expressar em inglês, os que acham que sabem mais que o/a teacher (o que é verdade, infelizmente, em muitos casos) etc.

De todos esses espécimes, porém, os que sempre me chamaram a atenção são aqueles que, com todo o carinho e (às vezes) irritação, uns e outros professores chamam de preguiçosos (ou ‘malas’). Isso porque eles, os lazy students, geralmente são um contingente considerável nas salas de aula brasileiras, seja em escolas públicas ou particulares, e até mesmo nas chamadas language schools e faculdades espalhadas pelo país. São umas figuraças!

Lembrando que preguiçoso, segundo o dicionário, é aquele que tem preguiça (estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica), não trabalha ou não estuda; mole, desanimado indolente, vadio, malandro, mandrião. Em outras palavras, aquele que prefere encontrar/usar maneiras “mais fáceis” de aprender as coisas, seja com músicas, filmes, jogos, brincadeiras e quetais. Algo que envolva mais alegria e diversão (entretenimento!) e menos chatice e sisudez (educação!). Algo mais superficial, com pouca (ou nenhuma) regra. Num raciocínio extremado: algo que considere o nosso cérebro algo decorativo e não a mais eficiente ferramenta de aprendizagem que nós, homo sapiens, temos à disposição.

Meninos ou meninas, adultos ou adultas, esse tipo de aluno não gosta de fazer exercícios escritos ou orais e não mede esforços para ter outras prioridades que não seja a língua inglesa, por exemplo. Agora, o que é mais surpreendente, é quando ele (faz de conta que) não entende porque seu aprendizado está abaixo da média e, consequentemente, suas notas (e sua fluência) não correspondem ao esperado. Parte da explicação: ele não estuda nos finais de semana e feriados, mormente naqueles que são prolongados – como o do Carnaval deste ano. Para ele, não se pensa em escola e muito menos em estudo/estudar nas férias!

Como eu já afirmei tantas outras vezes em outros artigos, com estas ou outras palavras, aprendiz de línguas (nem sempre) estuda apenas quando está em sala de aula, pois ele precisa encontrar formas tradicionais ou alternativas de estar em contato com o idioma-alvo, ou raramente conseguirá atingir o nível almejado de proficiência na língua que escolheu. Isso é óbvio, você deve estar aí pensando. Mas em geral parece haver algo misterioso que acontece na mente dos aprendizes brasileiros que (notoriamente) os impede de perceber esta obvious thing…

E isso me remete ao livro Inglês Para Preguiçosos / English For Lazy People, do argentino (nascido em La Plata, Buenos Aires) Miguel Angel Perez Corrêa, um ebook para Kindle já disponível em PDF também, que promete que você, com o auxílio da mnemônica (técnica para desenvolver a memória), vai aprender inglês sozinho, em casa, com músicas e filmes. Em suma, o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. E algo (talvez) só superável pelo implante de um chip, pela transmissão de conhecimento por telepatia ou osmose, ou por um milagre, quem sabe.

Well, chegaremos lá um dia, quem sabe…

(*) Jerry Mill é Mestre em Estudos de Linguagem (UFMT), presidente da Associação Livre de Cultura Anglo-Americana (ALCAA), membro-fundador da ARL (Academia Rondonopolitana de Letras), associado honorário do Rotary Club de Rondonópolis e autor da biografia Lamartine da Nóbrega – Uma História Como Nenhuma Outra.