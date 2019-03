Falta de defensor vem colocando acusados de tráfico em liberdade

Acusados de crimes de tráfico de entorpecentes em Rondonópolis estão sendo colocados em liberdade pela Justiça, devido à falta de defensor público para assisti-los durante as audiências na 5ª Vara Criminal da Comarca. No Tribunal do Júri, julgamentos estão sendo adiados pelo mesmo problema. Na semana que passou, três réus acusados de tráfico de entorpecentes foram colocados em liberdade, após terem prisão preventiva revogada.

Conforme apurado pelo A TRIBUNA, o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita é previsto no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, sendo exercido pela Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da missão de prestar orientação jurídica e a defesa dos necessitados. Em Rondonópolis, a Defensoria Pública não possui escala de substituição para a 1ª Defensoria Pública Criminal e, estando ausente o titular, não se efetivam os atos de responsabilidade para suprir a ausência nomeando defensor substituto.

Pelo que foi informado para reportagem, desde setembro do ano passado, o juiz Wagner Plaza Machado Júnior, titular da 1ª Vara Criminal e que também responde pela 5ª Vara Criminal, vem tentado falar com os representantes da Defensoria Pública Geral em Cuiabá para resolver este problema e suprir as ausências de defensores públicos nas audiências, porém sem sucesso.

Conforme apurado, desde que o juiz Wagner Plaza assumiu a titularidade da 1ª Vara Criminal vem enfrentando severas dificuldades para o fiel andamento das ações penais em que a defesa é promovida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo que, apesar da lotação de mais de uma dezena de defensores públicos em Rondonópolis, não há escala plausível de substituição na ausência de defensores titulares.

Ainda foi informado à reportagem que o juiz Wagner Plaza tem acompanhado a dificuldade de orçamento da Defensoria Pública e que, apesar disso, os representantes do órgão na cidade vem fazendo todos os esforços para sanar o problema, mas sem sucesso pois Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Defensoria Pública Geral estão sendo omissos em tomar providências para sanar o problema da falta de defensores para substituição.

Vale informar que, desde 9 de fevereiro de 2019, a 1ª Defensoria Criminal de Rondonópolis está sem defensor público, o que implicou no cancelamento de três sessões de Tribunal do Júri de réus presos, inclusive de um réu que foi preso no interior da Bahia e trasladado, com alto custo à cidade para a sessão de julgamento.

Conforme apurado, o defensor público titular da 1ª Defensoria Criminal, que atua perante a 1ª Vara Criminal, entrou em licença médica por tempo indeterminado, pois fará cirurgia em 06/03/2019 e ficará ao menos 60 dias sem atuar. Outra situação foi que o coordenador do Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Rondonópolis, Dr. Carlos Eduardo de Campos Gorgulho, remeteu ofício informando o afastamento do titular, Dr. José Edir de Arruda Martins Junior, por tempo indeterminado, e que não há defensor público que o substituirá nos trabalhos junto as 1ª e 5ª Varas Criminais. Diante da situação, foi pedido a redesignação das audiências.

Importante esclarecer que, apesar de existir uma dezena de defensores públicos lotados na Defensoria local, nenhum é obrigado pela instituição a promover a substituição legal, nem para réu preso. Não havendo a imposição, os defensores públicos se negam a auxiliar a justiça. Ao contrário do que ocorre no Poder Judiciário, onde os feitos urgentes, em especial de réu preso, nunca param porque sempre haverá um juiz para substituir o titular, respeitando a Constituição Federal, observando o princípio da continuidade dos serviços públicos.

Em geral, quando a justiça é informada a tempo da ausência de defensor nas audiências, o juiz nomeia advogados particulares para defender os réus sem condições financeiras e a conta dos honorários fica para o governo estadual. Mas a reportagem foi informada que juiz Wagner Plaza não vem tomando esta atitude, pois avalia que não é justo nomear advogado para suplementar as defesas, onerando ainda mais o Estado de Mato Grosso, sendo que há servidores públicos na Defensoria para isso.