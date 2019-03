CANALETA I

Enfim, a Prefeitura publicou o aviso de licitação para contratar empresa para solucionar o problema das canaletas na região central. A coleguinha da coluna, que elogiou o prefeito pela iniciativa, já estava chateada com a demora, achando que havia sido enganada pela gestão…

CANALETA II

Agora, ficamos com outra dúvida. Como ficam os poços de serviço do Sanear (conhecidas popularmente como “tampa de esgoto”)? Há várias que estão bem abaixo do nível do asfalto, colocando motociclistas em riscos. Vão deixar elas de fora?

SUSTO I

E os passageiros do voo entre Viracopos (Campinas/SP) e Rondonópolis, que pousou no início da madrugada de ontem (2) no aeroporto Maestro Marinho Franco, viveram momentos de muita tensão. O piloto precisou arremeter a aeronave por duas vezes, sendo que para quem estava dentro do avião, a sensação foi de quatro arremetidas. SUSTO II

Um dos passageiros relatou para a coluna que o avião arremeteu duas vezes e também passou outras duas vezes bem baixo, dando a impressão de que o piloto tentaria pousar. A informação recebida para eles, dentro da aeronave, era de que havia muita neblina e não era possível visualizar a cabeceira da pista. SUSTO III

Depois das investidas e da inversão da cabeceira, a aeronave enfim pousou com todos em segurança. Mas, até isso, já havia passageiro rezando para todos os santos e deuses possíveis, além das pessoas que estavam no aeroporto aguardando em clima total de tensão! Ao término do pouso, o piloto foi aplaudido. SUSTO IV

Agora, precisa ver… Não conseguia pousar porque havia muita neblina, mas, e os equipamentos para operação por instrumento? Não são tão bons? Não estavam funcionando? A neblina era demais? O piloto não era bom? Com a palavra, a administração do Marinho Franco e a Azul Linhas Aéreas…

PERDA…

Triste que, ao ganhar o voo através de jato da Azul para Campinas, a cidade de Rondonópolis perdeu o voo da empresa Passaredo para Ribeirão Preto (SP), permitindo acesso à capital paulista. Desde 23 de dezembro, a Passaredo deixou de atuar em Rondonópolis. Menos uma opção…

DE OLHO I

As forças de segurança estão com a fiscalização intensificada durante o período de Carnaval. Até quarta-feira (6), haverá Operação Lei Seca em Rondonópolis. Somente no primeiro dia, foram 170 pessoas abordadas. DE OLHO II

Em uma única noite foram 80 testes de alcoolemia realizados, com 20 veículos apreendidos, 44 autos de apreensões e seis pessoas identificadas com embriaguez ao volante.

ANIVERSÁRIO

O Jornal A TRIBUNA externa os parabéns, de forma antecipada, ao grande escritor rondonopolitano Jerry Mill, que faz aniversário nesta quarta-feira (6/3). Professor de língua inglesa há mais de 20 anos, ele é Mestre em Estudos de Linguagem e membro-fundador da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL). Sucessos e felicidades!