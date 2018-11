Saúde Caótica: Vereadores dizem que situação do HR já é caso de polícia

Os vereadores Hélio Pichioni (PSD) e Jailton Dantas (PSDB) afirmaram, na sessão passada da Câmara Municipal, que a situação pela qual passa atualmente o Hospital Regional de Rondonópolis deve ser tratada como caso de polícia.

Segundo os vereadores, a organização social que administra a unidade está recebendo do governo estadual, mas não vem garantindo a prestação de serviços, tendo como prioridade a reforma do prédio do HR, mas deixando de atender os pacientes com a eficiência necessária.

“Nesta semana, fiquei sabendo que o local ficou três dias sem limpeza e higienização. A situação foi tão séria que enfermeiros estavam cuidando da limpeza. Como se não bastasse, o pior é a falta de medicamentos e insumos necessários para o atendimento, pois está faltando antibióticos, agulhas para anestesia e fio para sutura. As cirurgias eletivas ficaram paradas. Sabemos de relatos que pessoas morreram por falta de antibiótico. A crise é grave e não podemos ficar calados”, disse Hélio Pichioni.

Ele explica que o Ministério Público Estadual, o Município e Estado estão cientes do que vem ocorrendo. “É preciso uma força tarefa entre o poder público, Ministério Público, Consórcio Regional de Saúde e outros. Eles devem reunir e, se preciso for, fazer uma intervenção no HR, pois da forma que está não pode continuar. A situação é de calamidade pública da saúde e não podemos ficar inertes. É preciso encontrar uma saída. O governo está pagando, mas a OS não está atendendo como deveria”, ressaltou o vereador.

Da mesma forma, o vereador Jailton Dantas avalia a situação do HR como grave. “Estou acompanhando a situação do HR desde que a OS Gerir assumiu. A situação do HR é preocupante ao ponto de ficar três dias sem a higienização, colocando os pacientes em risco de infeções. Além disso, pessoas estão morrendo por falta de materiais para atendimento. Casos graves de traumas e outros estão sendo levados para receberem apenas um paliativo no pronto atendimento que não possui estrutura para alta complexidade. O Ministério Público tem acompanhado a situação, mas é preciso o poder público se movimentar mais para resolver isso e cobrar da Gerir o atendimento de qualidade, mas eles parecem estar mais preocupados com a reforma do que com os pacientes”, externou Jailton Dantas.

De acordo com o vereador, as cirurgias eletivas e de ortopedia estavam paralisadas, mas com previsão de serem retomadas esta semana após uma cobrança do Ministério Público. “Na cidade, é registrada diariamente uma média de oito acidentes de motos, onde pelo menos três são pessoas com traumas e que precisam passar por cirurgia ortopédica. Hoje, estes pacientes estão recebendo os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento e tendo que aguardar com dor a cirurgia. Muitos destes acidentados correm o risco de calcificação da fratura o que pode resultar em sequelas. Nós temos que cobrar da OS que ofereça um atendimento de qualidade, pois os repasses do governo estão acontecendo, mas sabemos que a OS está com problemas em hospitais da cidade de Goiânia (GO), onde está vivendo a mesma problemática”, revelou o vereador.