Atualização: Simpósio de Medicina de Rondonópolis está com inscrições abertas

Seguem abertas até o dia 26 de novembro as inscrições para o Simpósio de Medicina de Rondonópolis (Simed), que acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro. O evento é promovido pelo curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e terá com o tema “Urgência e Emergência: Correndo contra o tempo”.

Trata-se da terceira edição do simpósio, que ofertará, em três dias de evento, palestras e minicursos ministrados por profissionais renomados de diversas partes do país.

O III Simed, que é o maior evento médico do Sul de Mato Grosso, é um evento científico organizado por docentes, técnicos e discentes do curso de medicina. Temas como sepse, pacientes politraumatizados, atendimento emergencial à queimados, emergências psiquiátricas e obstétricas, identificação de trauma abusivo e outros serão tratados no simpósio. “Será um momento importante para que os profissionais da área possam se atualizar. Teremos profissionais de locais como o Hospital Albert Einstein e o Instituto Butantan”, destaca o professor doutor Bruno Moreira Carneiro.

Em visita ao A TRIBUNA para divulgar o evento, acompanhado do estudante Rogério Alves Rezende, os integrantes da comissão organizadora destacaram que o encontro visa suprir a necessidade de ampliar os conhecimentos e habilidades necessários para a formação do médico e de outros profissionais da área da saúde, para capacitá-los para o atendimento ao paciente em serviços de urgência e emergência, tanto no pré quanto no intra-hospitalar.

“Devido ao caráter complexo do trabalho nessa área, a atuação de profissionais de diversas categorias deve ser precisa, eficiente e segura”, lembra o estudante Rogério.

O simpósio é voltado para estudantes e profissionais da área da saúde.