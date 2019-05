A partir de fevereiro: Com homologação, “Marinho Franco” pode receber aeronaves maiores

Depois da homologação do sistema RNAV, responsável por fornecer coordenadas geográficas por meio do sistema GPS para os pilotos de aeronaves, sendo essencial para garantir a segurança de pousos e decolagens em condições de pouca ou nenhuma visibilidade, o aeroporto “Marinho Franco” poderá, a partir de fevereiro do ano que vem, receber aeronaves com capacidade para 120 passageiros. A informação é do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello.

“Esta previsão é da empresa Azul Linhas Aéreas, que a partir de fevereiro do ano que vem pode começar a operar com aeronaves a jato, com capacidade para 120 passageiros no nosso município. A princípio, o destino seria voo noturno entre Rondonópolis e Campinas (SP). Isso é resultado da certificação operacional do nosso aeroporto para operação por instrumentos e da luta da sociedade organizada”, disse o secretário.

Ele explica que, recentemente, foi liberado pelo governo estadual R$ 100 mil para instalação das esteiras no setor de embarque e desembarque do aeroporto. “Este serviço é necessário para atender a demanda do aeroporto que tende a aumentar. Não significa que é uma norma técnica e nem exigência da empresa para operar na cidade. Porém, o serviço será oferecido e a licitação para compra dos equipamentos está prevista para ser agendada em até 15 dias”, explicou o secretário.

HOMOLOGAÇÃO

O equipamento RNAV, que já estava há tempos instalado no Aeroporto Municipal Marinho Franco, finalmente recebeu a homologação da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). A homologação do equipamento, conforme antecipado pelo A TRIBUNA, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de outubro.