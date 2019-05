Copa Sul-Americana: Flu vence o Nacional e avança à semifinal

O Fluminense venceu o Nacional por 1 a 0, no Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, ontem (31), e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Após ter empatado em 1 a 1, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 24 de outubro, o Tricolor Carioca precisava de um empate em 2 ou mais gols ou uma vitória simples para avançar e foi pelo que o time do técnico Marcelo Oliveira lutou desde o começo da partida.

No primeiro tempo, aos 3 minutos, Ayrton Lucas cobrou falta na área, Ibañez tentou de cabeça e o goleiro colocou para escanteio. Boa jogada do Flu aos 13, Everaldo avançou e cruzou rasteiro, a bola passou por Luciano e ficou com a defesa. Aos 15 minutos, o Tricolor teve um gol de Digão anulado, após o árbitro assinalar impedimento na jogada. Cobrança de escanteio de Sornoza aos 30, Richard desviou de cabeça e o goleiro ficou com a bola.

Grande oportunidade aos 34 minutos, após Everaldo encontrar Sornoza livre. O camisa 10 avançou à grande área e cruzou, mas a zaga afastou. Ayrton Lucas tabelou com Luciano aos 38 e tentou o chute, mas saiu fraco. Nos acréscimos, Luciano cabeceou perigosamente para o gol e o goleiro defendeu.

Na segunda etapa, em menos de um minuto e o Tricolor chegou ao ataque após cruzamento de Ayrton Lucas e Luciano chutou para fora. Aos 3 minutos, o goleiro adversário saiu jogando errado, Sornoza recuperou a bola e passou para Luciano estufar as redes: 1 a 0.

Sornoza cobrou o escanteio aos 8 e Ibañez subiu livre para cabecear, mas a bola foi para fora. Everaldo avançou em direção ao gol aos 26 e sofreu a falta. Na cobrança, Sornoza mandou por cima da meta adversária. Aos 38 minutos, Luciano sofreu a falta e Sornoza fez a cobrança buscando Junior Dutra, mas o árbitro marcou falta de ataque. Grande oportunidade aos 45 com Matheus Alessandro, que roubou a bola e avançou livre em direção ao gol, mas o chute foi para fora.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (3) pelo Campeonato Brasileiro. O compromisso será o clássico contra o Vasco, às 16h, no Maracanã.