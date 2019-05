PF desarticula organização que fazia tráfico internacional de drogas – 09h30′

Por determinação da 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, a Polícia Federal deflagrou hoje (31) a Operação Carcará, com o objetivo de combater uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, 29 mandados de prisão e de buscas e apreensões estão sendo cumpridos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e em São Paulo.

De acordo com a PF, a organização está sediada no Mato Grosso e em São Paulo. Por meio de nota, a entidade informou que o grupo trazia droga da Bolívia “com alto teor de pureza”

“O entorpecente era carregado por meio de aeronaves, sendo depositado na cidade de Colniza (MT). Do município, o material seguia para São Paulo em caminhões com fundos falsos, geralmente localizados nos tanques de combustíveis”, informou a PF.

Segundo os investigadores, o grupo usava rastreadores via satélite para monitorar os caminhões carregados com drogas. Um dos presos, que já respondia pelo crime de homicídio, possuía aeronave e carteira de piloto.

Mais de meia tonelada de droga foi apreendida. Bens como móveis, veículos e aeronaves da organização também foram apreendidos e sequestrados por ordem judicial.