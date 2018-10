Equipes de Pezão e Witzel têm amanhã primeira reunião da transição – 15h14′

A primeira reunião de transição do governo do Rio de Janeiro vai ser amanhã (31), às 13h, no Palácio Guanabara, sede do Executivo fluminense, no bairro de Laranjeiras, zona sul da cidade. O encontro foi acertado durante uma visita de cortesia que o governador eleito Wilson Witzel fez hoje (30) ao governador Luiz Fernando Pezão, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo.

No encontro desta terça-feira, Pezão reafirmou que as equipes do governo estão à disposição de Witzel para uma transição transparente e sem burocracia.

O Diário Oficial publicou hoje o decreto de Pezão com a criação da comissão de transição governamental, que é formada pelos secretários da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Sérgio Pimentel, da Fazenda e Planejamento, Luiz Claudio Gomes, e de Governo, Affonso Monnerat. Representando o governador eleito, José Luiz Cardoso Zamith, será o coordenador da transição.

O texto do decreto destaca que “a nova gestão administrativa necessita estar a par de informações fundamentais para a adequada implantação de seu programa de governo, já a partir do início do exercício do novo mandato”.

De acordo com o decreto, os secretários estaduais têm até 22 de novembro para encaminhar ao presidente da comissão de transição, Sérgio Pimentel, informações sobre programas realizados e em execução, assuntos que demandarão ação ou decisão da administração nos 100 primeiros dias do novo governo. A comissão tem de ser informada também sobre projetos que aguardam implantação ou que tenham sido interrompidos sobre as contas públicas do governo estadual.

O coordenador da transição, José Luís Cardoso Zamith, tem 46 anos, é consultor de empresas, mestre em administração pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mestre em gestão pelo Trium Global Emba – curso oferecido pela New York University, HEC e London School of Economics. Como o governador eleito, Zamith pertenceu aos quadros da Marinha, onde permaneceu 1990 a 2007. Zamith conhece Witzel há mais de 20 anos e participou da coordenação da campanha deste ao governo do estado.