Mais de 4 milhões de estudantes já sabem onde farão o Enem – 12h50′

Cerca de 4,1 milhão de estudantes já sabem onde farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Aproximadamente 1,4 milhão de candidatos ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição no exame e, portanto, não sabem o local de prova.

O exame começa a ser aplicado no próximo domingo (4 de novembro), quando os estudantes farão provas de linguagem, ciências humanas e redação. O Enem continua no dia 11 de novembro, com as provas de ciências da natureza e matemática.

Na reta final, a recomendação do Inep é que os candidatos consultem o local de prova o quanto antes e façam, com antecedência, o trajeto até o local.

Os locais de prova estão no cartão de confirmação da inscrição, que pode ser acessado pela Página do Participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download na App Store e na Google Play. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem.