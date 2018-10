TRE de SP substitui 10 urnas destruídas em ataque à escola em Sorocaba – 10h21′

Em um ato de vandalismo, foram danificadas 10 das 15 urnas colocadas na Escola Estadual Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, em Sorocaba, no interior paulista. Os equipamentos foram trocados antes do início da votação.

A suspeita é que o local tenha sido invadido na madrugada, e o caso está sob investigação policial. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a ação foi descoberta pelos mesários que perceberam os cabos dos equipamentos cortados.

Apesar dos estragos, como garantiu o TRE, o ato não causará prejuízos no sistema de votação, pois houve a substituição dos equipamentos.

Com 33.040.411 de eleitores, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, representando 22,4% do total do eleitorado do Brasil de 147.302.354 pessoas. Em Sorocaba, o eleitorado soma pouco mais de 407 mil pessoas.