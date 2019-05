1 de 11

No último domingo, dia 21, Sávio Pereira apresentou a 4ª Edição da Feijoada Esquenta. O evento aconteceu na Assof Club, em Cuiabá. A embaixadora Denise Gomes e os convidados vips foram recebidos ao som da banda de Xande de Pilares. A decoração ficou por conta de Marcos Correia e o estilista Josemar customizou os abadás usados pelo público presente. Também a assessoria de eventos JC e a equipe do atitudemt, sobre a responsabilidade do promoter João Carlos, entrevistou Xande de Pilares. O cantor afirmou que a organização está de parabéns pois tudo percorreu com tranquilidade e com muito samba no pé.