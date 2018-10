TALENTO DA TERRA

Gabriel do Carmo da Silva recebe com louvor convite da curadoria do Sesc de MT, para representar Rondonópolis no Festival de Música no Rio de Janeiro, com seu projeto autoral “Malungo Brasileiro”, onde faz um estudo de músicas brasileiras com origem africana. No Rio, ele se apresenta no palco ao lado de diversos músicos de renome de todo Brasil. Muito bom esse reconhecimento dos músicos mato-grossenses em uma mostra nacional de música, intitulada ‘’O som que nos Une’’. Gabriel é natural de Brasília, mas mora em Roo desde pequeno e se considera mato-grossense. Ele comenta que “está muito feliz por participar de uma mostra dessa importância, da interação com músicos de todo Brasil e esses novos conhecimentos, que o fazem pensar em alçar voos mais altos no mundo rítmico da música”. Vem ver, no Sesc nessa sexta-feira (26), às 20h. Parabéns, você é D+!!!