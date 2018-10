Pesquisadores do Museu Nacional terão recursos para projetos – 13h17′

A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) lançaram hoje (25) edital em apoio a pesquisadores vinculados ao Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A intenção é garantir a continuidade da produção acadêmica após o incêndio ocorrido no início de setembro deste ano.

As propostas podem ser encaminhadas até o dia 23 de novembro e será permitida apenas a apresentação de uma proposta por pesquisador. Os resultados serão conhecidos a partir do dia 13 de dezembro. Além do vínculo empregatício, institucional e localizado no Museu Nacional, os pesquisadores devem ter pesquisas ativas.

Os interessados podem fazer a inscrição no cadastro online do proponente e dos demais integrantes da equipe responsável. Na sequência precisa preencher o formulário no site pela internet.

Os recursos para o financiamento do edital somam R$ 3.132.000,00 e estão definidos na Programação Orçamentária da Faperj. A instituição dependendo de disponibilidade poderá ampliar os valores. A diretoria da fundação vai nomear um comitê especial de julgamento para o edital, que será responsável pela análise, o julgamento e a classificação das propostas.