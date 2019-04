Transporte Aéreo: TCU dá aval para concessão do “Marinho Franco”

O estudo das informações que embasará o edital de licitação de concessão dos aeroportos, inclusive o “Marinho Franco”, de Rondonópolis, que foi enviado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ao Tribunal de Contas da União (TCU), foi aprovado ontem (24) pelos ministros daquele Tribunal. A participação de representantes do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis e da sociedade organizada, que acompanharam a votação, pesou para a aprovação do processo, conforme informou Tânia Balbinotti, uma das representantes do Grupo de Mulheres.

“Representantes dos estados do Espírito Santo e Pernambuco, que não são a favor do processo de concessão dos aeroportos, fizeram pressão no TCU para que o processo não fosse votado. No entanto, nós defendemos que fosse votado e conseguimos. O Ministro Bruno Dantas, relator do processo, até citou que colocou em pauta de votação quase que obrigado pelos representantes de Mato Grosso”, disse a empresária.

O processo foi aprovado por unanimidade. A decisão beneficia Mato Grosso, único estado com quatro aeroportos que serão concessionados à iniciativa privada. O leilão deve ocorrer este ano e os aeroportos receberão investimentos de aproximadamente R$ 800 milhões. “Este tipo de leilão é uma novidade no Brasil e representa uma forma moderna de gestão que assegura vultuosos investimentos em aeroportos superavitários e regionais. Com isso poderemos ter empresas com atuação internacional, que podem vir gerir aeroportos em nosso estado”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, que acompanhou em Brasília a votação.

Com a anuência do relator Bruno Dantas e demais ministros do TCU, o processo seguirá para a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) que deverá autorizar a publicação do edital para concessão.

No bloco do Centro-Oeste estão os aeroportos Marechal Rondon, em Várzea Grande e os regionais de Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop. De acordo com a secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) essas unidades aeroportuárias têm aproximadamente 3,3 milhões de passageiros ao ano, sendo que 85% desse fluxo passa pelo aeroporto Marechal Rondon.

O julgamento no TCU, em Brasília, também foi acompanhado pelo senador por Mato Grosso, Cidinho Santos, representantes da Secretaria de Aviação Civil (SCA) e membros da Procuradoria Geral do Estado.

Em junho, foi realizada uma audiência pública que possibilitou que a sociedade participasse com sugestões para aprimorar o edital encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Em todo o Brasil foram aprovadas as concessões de 12 aeroportos de todas as regiões do país. A expectativa é que haja 19,6 milhões de passageiros por ano, o que representa 9,5% do atual mercado nacional. Os contratos serão de 30 anos com possibilidade de renovação por mais cinco.