JOGANDO CONTRA I

Estamos há tanto tempo aguardando a bendita duplicação na região do Trevão, para dar fins aquelas filas e aquela total bagunça existente no local, que a notícia de que a obra vai parar é desanimadora.

JOGANDO CONTRA II

Por qual razão o poder público de Rondonópolis está jogando contra a população? Qual o motivo para impedir que a obra passe pelo trecho que é do Município? Existe algum projeto para aquela área, às margens da rodovia e que não dá sequer pra pisar devido ao grande movimento de carretas pesadas?

JOGANDO CONTRA III

A coleguinha da coluna disse que um cemitério do bom senso e do desenvolvimento deve ser o projeto para o local.

MAIS UM? I

A Prefeitura de Rondonópolis realiza, na próxima semana, uma licitação para a construção do Complexo Esportivo Alfredo de Castro, no bairro Alfredo de Castro. Não que a comunidade não mereça, especialmente pelo fato de tantas crianças e adolescentes viverem por lá, mas…

MAIS UM? II

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Loteamento Padre Lothar, sequer começou a ser levantado. Lá no Residencial Margaridas, um século de espera para terminar o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Com duas obras tão grandes ainda não entregues para uso, vão começar mais uma?

TRANSIÇÃO

E o governador eleito, Mauro Mendes, tem entre os nomes da sua equipe de transição o seu vice, Otaviano Pivetta. Será que não teremos um vice-governador decorativo?

FALANDO EM…

Falando em vice-governador, o ex-vice, Carlos Fávaro, que pulou do barquinho de Pedro Taques antes do naufrágio, disse que entrará com um pedido na Justiça Eleitoral para que o registro de candidatura da juíza aposentada Selma Arruda (PSL) seja impugnado, devido a acusação do uso de caixa 2.

CAIXA 2 I

Os supostos pagamentos por caixa 2 desde abril deste ano pela senadora eleita, que totalizam R$ 700 mil, estão sendo apurados. Fávaro, que ficou em terceiro lugar na disputa para o Senado na eleição do último dia 7, claro, está de olho em uma possível vaga.

CAIXA 2 II

Já a juíza aposentada, parece estar pouco ligando para as acusações e segue aproveitando seus 678,6 mil votos no estado.

POP I

Na Capital, o prefeito Emanuel Pinheiro tenta, a todo custo, ficar mais popular. De mudança de gabinete da Prefeitura para uma obra, gravando vídeo com youtuber…

POP II

Se os esforços são para fazer o povo esquecer o dinheiro no paletó, parece que nem precisa muito, já que Emanuel demonstrou que continua forte nas urnas com a eleição de seu filho para deputado federal aos 23 anos.