Polícia Civil: Mudança do inquérito policial para o digital começa a ser planejada

A formalização do inquérito policial, hoje em papel, para o meio digital e sua tramitação eletrônica junto ao Poder Judiciário, começa a ser planejada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para implantação em curto prazo. Uma comissão foi formada para dar início ao projeto de viabilização do Inquérito Policial Eletrônico, que deverá integrar a base de dados entre a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Atualmente, o inquérito policial é confeccionado no Sistema Geia da Polícia Civil, módulo Cartorium (programa de controle cartorário das delegacias de polícia), que já faz 80% de todo os procedimentos, desde a elaboração das peças ao controle das tramitações feitas por meio físico ao Judiciário.

Esse sistema deverá ser migrado para o inquérito policial eletrônico, que precisará estar integrado ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Poder Judiciário, para que todo o processo, desde a elaboração na delegacia ao envio ao Judiciário, seja por meio digital.

Nesta semana, o presidente da Comissão, delegado Mário Dermeval Aravéchia de Resende, que é diretor de Execução Estratégica da Polícia Civil, acompanhado do delegado Joaquim Leitão Junior e do escrivão Ricardo Rodrigues Barcelar, ambos membros da comissão, conheceram o Inquérito Policial Eletrônico da Polícia Civil de São Paulo.

No Estado de São Paulo, o inquérito eletrônico ou inquérito digital, como também é chamado, já está implantado em várias delegacias e o encaminhamento ao Poder Judiciário é feito eletronicamente, via internet.

Os delegados de Mato Grosso e o escrivão e analista de sistemas, Ricardo Barcelar, foram recepcionados pelo delegado Luiz Fernando Zambrana Ortiz, responsável pela Divisão de Tecnologia de Informações de São Paulo e pelo delegado, Raphael Zanon.

A visita dos policiais civis mato-grossenses objetivou conhecer a tecnologia utilizada pela Polícia Civil de São Paulo, que desde o ano de 2015 vem trabalhando na implantação do inquérito eletrônico, e entender a relação com o Tribunal de Justiça, para aplicar as práticas no inquérito digital de SP em Mato Grosso.

O diretor de Execução Estratégica, Mário Resende, disse que o processo é um caminho sem volta, que irá impactar em toda a Polícia Civil, em termos de economia em papeis, celeridade no processo de instauração e conclusão e encaminhamento ao Poder Judiciário, que passará ser eletrônico, passado do físico para o online.

“O inquérito digital é uma necessidade imprescindível que vai impactar não somente na área fim, mas em toda a Polícia Civil”, disse.