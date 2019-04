Neste sábado: Carreata em prol de Bolsonaro vai arrecadar alimentos

A última carreata em Rondonópolis em prol da candidatura a presidente da República de Jair Bolsonaro (PSL), no sábado (27), com concentração às 16 horas no Cais, vai arrecadar alimentos que serão posteriormente doados ao Lar dos Idosos e Lar Cristão. O evento, batizado com o nome de “Mega Carreata Solidária da Vitória”, organizada pelos apoiadores locais, terá a presença da senadora eleita Selma Arruda e do eleito deputado federal Nelson Barbudo, ambos do PSL.

De acordo com um dos apoiadores, Hélio Telésforo, as pessoas que participarem do evento poderão levar um quilo de alimento não perecível. “A iniciativa surgiu de vários apoiadores que, percebendo a adesão da população rondonopolitana pela campanha do Bolsonaro, resolveram fazer uma ação solidária com o intuito de ajudar os mais necessitados”, enfatizou.

Conforme publicado pelo A TRIBUNA em sua edição de ontem, em nova pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope, o candidato Jair Bolsonaro manteve a liderança, com 57% dos votos válidos (excluindo brancos, nulos e as pessoas que se manifestaram indecisas), contra 43% de Fernando Haddad. No levantamento anterior, realizado no dia 15 de outubro, Bolsonaro havia registrado 59% e Haddad, 41% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.