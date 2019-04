“Menina Moça”: Prefeitura desapropriará área para criação de novo parque ambiental

Um decreto do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), publicado no último dia 17 de outubro, torna vários terrenos do bairro Jardim Ipanema de utilidade pública. O intuito do prefeito é desapropriar os ditos imóveis para criar um novo parque ambiental para o lazer da população daquela região.

De acordo com informações preliminares obtidas junto à prefeitura, a ideia é desapropriar os terrenos para criar um novo parque ambiental, cujo nome deverá ser Parque Menina Moça, em referência ao Bosque Menina Moça, como era chamado um local onde as famílias iam tomar banho de rio e se divertirem, que ficava na mesma região, mas já próximo da Avenida Presidente Médici.

O novo parque ficará anexo ao Complexo Rio Vermelho Vivo, espaço voltado para a realização de eventos e onde atualmente funciona um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Na área a ser desapropriada, que possui cerca de 6 mil metros quadrados e fica próximo das margens do Rio Vermelho, ainda existem muitas árvores nativas e uma considerável área verde, que deverão ser preservadas com o novo parque, mas também há algumas casas, que deverão ser demolidas após serem desapropriadas.

Sobre a utilização da área, o decreto do prefeito que torna as áreas de utilidade pública diz apenas que o parque “será voltado para a recreação e prática de atividades esportivas, encontros sociais, preservação e embelezamento da cidade”, deixando claro que o parque será aberto à visitação pública.

Ainda não foram divulgadas mais informações a respeito do parque ou como e quando ocorrerão de fato as desapropriações dos terrenos mas, procurados pela reportagem do A TRIBUNA, alguns proprietários de imóveis que estão na lista dos que serão desapropriados, afirmaram não terem conhecimento a respeito do assunto e preferiram não se manifestar por enquanto. Todos confirmaram não ter sido procurados por nenhum representante da prefeitura para debater o assunto até o momento.

O ato jurídico de tornar uma área de utilidade pública é previsto por lei, sempre que a dita desapropriação fundada no interesse social, mas ainda assim isso não exime o poder público de indenizar por um preço justo os proprietários dos imóveis em questão.