Guarda Municipal do Rio terá 800 agentes no segundo turno – 09h17′

Agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) reforçarão a segurança no segundo turno das eleições de 2018, no próximo domingo, 28. A expectativa é que a votação ocorra mais tranquilamente. Oitocentos agentes atuarão na fiscalização do trânsito e na orientação de pedestres para que não haja aglomerações e invasões nas pistas.

Segundo o planejamento da GM-Rio, 458 agentes vão apoiar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), 268 farão o controle do trânsito, 190 operarão diretamente nos locais de votação e 342 ficarão a cargo de diferentes missões de patrulhamento na cidade.

Parte do trabalho da guarda começa já amanhã (26) com a fiscalização de postos de distribuição e recebimento de urnas eletrônicas. O centro da cidade e as zonas sul, norte e oeste terão pontos de interdição em razão do patrulhamento.

A Guarda Municipal faz parte da Coalizão Eleitoral, liderada pelo o TRE-RJ e integrada também pela Procuradoria Regional Eleitoral, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e por instituições ligadas à segurança pública. O objetivo é definir a logística e as ações de inteligência e segurança das eleições 2018.