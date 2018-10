Duplicação Trevão-Crystal: Maquinário é retirado e obra será suspensa amanhã

Máquinas deixando o local e a confirmação de que a obra de duplicação na BR-163, entre o Trevão e a Crystal, vai parar por falta de anuência da Prefeitura de Rondonópolis para que a nova pista passe por um trecho que pertence ao Município. O A TRIBUNA, que acompanha a situação, já vinha publicando reportagens referente à situação e alertava sobre o risco. Com informações de fontes e, no fim da tarde de ontem (24), da concessionária Rota do Oeste, está confirmado que os serviços que estão sendo realizados serão concluídos até essa sexta-feira (26) e depois tudo fica suspenso até segunda ordem.

“A Concessionária tem autorização para trabalhar em um trecho limitado, não sendo possível avançar com as atividades sem a anuência da Prefeitura para execução dos serviços em uma área municipal”, diz trecho da nota que foi solicitada pelo A TRIBUNA, diante da retirada do maquinário do local.

Como já noticiado anteriormente, o trecho da duplicação é de 2,3 km de extensão e, deles, 520 metros pertencem à União e o restante, conforme a matrícula, ao Município de Rondonópolis. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da obra, que é realizada pela concessionária que administra a rodovia, os serviços começaram no início de setembro, com o trabalho de terraplanagem. Agora, sem poder seguir, o trabalho fica parado e o que foi feito até agora sob risco de se perder nesse período chuvoso.

A notícia é um banho de água fria nos motoristas que passam pelo local, especialmente os que trafegam diariamente para trabalhar, além dos empresários dos dois Distritos Industriais da região. Desde que foi concluída a duplicação do trecho entre a divisa com Mato Grosso do Sul e a região da Cervejaria Crystal, a finalização do serviço até o Trevão era muito aguardada. Agora, por falta de anuência da Prefeitura, a obra será paralisada.

A Rota do Oeste informou também ao A TRIBUNA que mantém o diálogo com a gestão municipal. “A empresa segue aguardando a anuência da gestão municipal para dar continuidade às obras previstas para a duplicação da BR-163 entre o km 117,300 e o km 119,400”, diz a nota. Vale ressaltar que, até o momento, a Prefeitura de Rondonópolis não se posicionou sobre o motivo para não aceitar que a obra passe pelo trecho que pertence ao Município.

Fontes do A TRIBUNA também revelaram que o maquinário que estava em Rondonópolis, da empresa que é subcontratada pela Rota do Oeste para a duplicação, foi levado para Lucas do Rio Verde. Contudo, assim que a anuência existir, a empresa deve disponibilizar de imediato toda a estrutura para seguir com a obra, como prevê o contrato.