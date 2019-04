Crime em Poxoréu: Família pede celeridade da Justiça em caso de feminicídio

A família de Nelci Alves Ribeiro, morta a tiros no dia 30 de novembro de 2017 em uma propriedade rural, no município de Poxoréu, está cobrando celeridade da Justiça no caso. A mulher, que era moradora de Rondonópolis, foi morta com dois tiros, sendo um na cabeça e um na perna. O principal suspeito do crime, que foi inclusive denunciado pelo Ministério Público Estadual, é um ex-companheiro da vítima. O processo, que trata sobre feminicídio, corre na Segunda Vara Criminal e Cível de Poxoréu e o denunciado foi identificado como João Osmar de Oliveira, 74 anos.

Claudiane Alves Duarte, irmã da vítima, procurou a redação do A TRIBUNA para pedir Justiça. Conforme ela, a família tem poucos recursos financeiros e não consegue acompanhar o andamento do processo, que corre em Poxoréu. “Como não temos dinheiro, temos medo de que o caso fique impune. Não conseguimos sequer pagar um advogado”, disse Claudiane.

Ela conta que eles não conseguiram um defensor público para o caso porque a filha da vítima, que também é filha do denunciado, tem boa situação financeira, mas preferiu não se envolver com a situação.

O caso aconteceu na fazenda Três Irmãos, na região conhecida como Poço Azul. Conforme Claudiane, a vítima e o suspeito mantinham um caso extraconjugal há vários anos e, naquela ocasião, ela saiu de sua residência, na Rodovia do Peixe, e foi até a fazenda em Poxoréu para, no dia seguinte, ajudar na vacinação do gado. Contudo, acabou assassinada.

Na época, a polícia foi acionada por um filho de João, que havia recebido uma ligação do pai dizendo que fez “besteira”. O homem se apresentou à polícia, na Delegacia de Primavera do Leste, após o período de flagrante e na companhia de um advogado.

“Nós não temos nenhum tipo de recurso, trabalhamos para sobreviver. Não temos como pagar advogado. Gostaríamos de algum tipo de ajuda, para que a morte da minha irmã não fique sem punição. Há muito que se esclarecer do caso, muitas dúvidas, queremos Justiça apenas”, disse Claudiane.