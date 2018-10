Corredor do tráfico

Somente esta semana foram quase 300 kg de maconha apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis. O fato é que, se os policiais pararem todas as suas atividades para ficarem somente abordando veículos que passam em frente a sua sede na cidade, a cada hora teríamos uma apreensão do tipo. Alguém duvida?

Pelas rodovias que cortam a nossa cidade, BR-163 e BR-364, passam as riquezas de nosso estado, mas passam também as drogas, as armas, as munições e tudo aquilo que chega por meio das nossas frágeis fronteiras. Nas respostas de todos aqueles que são presos ou apreendidos com drogas em nossas rodovias, é quase certo que eles vão dizer que pegaram o entorpecente no Paraguai para levar a algum lugar.

É nítido que o tráfico internacional de drogas precisa ser combatido pelo Governo Federal, todo mundo está cansado de saber. Se o problema nas fronteiras não for combatido, em parceria com os países vizinhos, as nossas polícias aqui só podem mesmo é fazer o famoso “enxugar gelo”, prendendo um para que amanhã outro seja preso, e depois de amanhã outro. Contudo, devemos sempre frisar o importante trabalho que a PRF local vem fazendo, diante de todas as suas dificuldades, especialmente o baixo efetivo. Estão sempre atentos ao que acontece no trecho de sua responsabilidade, efetuando prisões e importantes apreensões.

Chama a atenção que, em tempos em que a informação está na palma da mão, permaneça a insistência das chamadas “mulas” (já que os donos das drogas mesmo raramente são encontrados) em tentar passar pela fiscalização aqui na cidade. O corredor é de tráfico internacional, mas não está “largado às traças”. Tem fiscalização, tem gente trabalhando e os resultados são apresentados diariamente. Estamos muito longe do esperado no que diz respeito a fiscalização de fronteiras e monitoramento de nossas rodovias. Esse deve ser, certamente, um dos problemas graves a ser enfrentado pelo próximo presidente. A entrada de drogas é o início dos nossos problemas, como as facções criminosas que dominam o Brasil, por isso, esse setor merece toda a atenção e investimentos.