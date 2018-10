Copa Sul-Americana: Com gol sofrido no fim, Flu empata com o Nacional

O Fluminense lutou muito, mas não conseguiu vencer a primeira das duas batalhas contra o Nacional, do Uruguai, ontem (24), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor saiu na frente, com Gum na etapa inicial, mas sofreu o empate em 1 a 1 na reta final do jogo, com Zunino. Com o resultado, o Flu precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols no Uruguai, no dia 31 de outubro, para garantir vaga na semifinal da competição. Empate sem gols classifica o rival. Novo 1 a 1 leva o duelo para os pênaltis.

A partida começou com o Fluminense pressionando. Aos seis minutos, a primeira boa chegada do Tricolor Carioca. Digão fez lindo lançamento para Matheus Alessandro. O atacante, improvisado na ala direita, passou por dois marcadores e tentou o chute de esquerda. A bola desviou na defesa e ficou nas mãos do goleiro adversário. No lance seguinte, o Nacional respondeu com uma boa chegada, mas Digão cortou no momento exato e impediu a finalização. Em novo contra-ataque perigoso, aos nove, os uruguaios chegaram cara a cara com Júlio César, a finalização passou pelo arqueiro do Fluzão, mas Ayrton Lucas apareceu para cortar de cabeça.

O Tricolor Carioca voltou a chegar bem aos 11. Everaldo deixou três defensores para trás, achou Luciano na área, mas o atacante não conseguiu concluir a tabela, com a zaga cortando para escanteio. E o gol Tricolor saiu aos 18 minutos. E foi com auxílio do VAR. Sornoza cobrou falta na área, Gum subiu de cabeça e botou no fundo da rede. O auxiliar Ezequiel Brailovsky levantou a bandeira. Após um minuto parado, o árbitro de vídeo alegou posição legal do zagueiro do Fluminense e o gol foi confirmado pelo árbitro Patricio Loustau. 1 a 0 para o Fluzão.

No intervalo, o técnico Marcelo Oliveira fez a primeira alteração. Trocou Matheus Alessandro por Airton. O Tricolor Carioca buscou manter a posse de bola nos minutos iniciais da segunda etapa e a primeira boa chance veio apenas aos 18. Jadson chegou pela direita, cruzou, Luciano escorou e Everaldo não conseguiu finalizar.

Aos 24 minutos, a segunda substituição no Fluminense. Gum dividiu com um atacante do Nacional e sentiu uma lesão. Por conta disso, Paulo Ricardo entrou em seu lugar. Aos 30, o Flu chegou a marcar mais uma vez, mas foi anulado. Everaldo fez lindo passe para Luciano, que driblou o goleiro e bateu para o gol vazio, mas o árbitro marcou impedimento.

O Fluminense buscava o segundo gol. Aos 33, Everaldo puxou da esquerda para o meio, bateu e o goleiro adversário fez a defesa. Na sequência, Marcelo Oliveira fez a sua última alteração, trocando Sornoza por Daniel. Aos 42 minutos, o Nacional, após cobrança de escanteio, marcou o gol de empate. O Fluminense ainda buscou o empate na reta final, mas sem sucesso.

O Fluminense voltará a campo no próximo sábado (27), pelo Brasileirão, contra o Santos, às 15h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

OUTRO JOGO

Em mais uma partida com o VAR mais uma vez sendo decisivo, o Atlético Paranaense conquistou uma boa vitória por 1 a 0 diante do Bahia, em plena Arena Fonte Nova, na noite de ontem, no jogo de ida das quartas de finais da Copa Sul-americana. Com o resultado, o Rubro-Negro pode buscar a vaga na volta com um simples empate.