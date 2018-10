Com 20 vagas: Associação de Mulheres abre inscrições para sessões de coaching

A Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso (AMRRSMT) está com inscrições abertas para sessões de coaching de vida e carreira. Serão quatro encontros que ocorrerão no mês de novembro, na sede da entidade, localizada na Avenida Sothero Silva, 614, no Bairro Vila Aurora.

A iniciativa será ministrada, de forma voluntária, pela administradora e especialista em Liderança e Coaching, Francislene Vieira da Silva, e pela assistente social e também especialista na mesma área, Renata de Matos Tonim.

De acordo com Francislene, o objetivo das sessões é fazer com que os participantes descubram habilidades que por ventura não tinham. “E ainda aprenderão a definir o foco na carreira e como definir uma meta”, explicou.

O trabalho que será realizado pelas profissionais também visará auxiliar as pessoas na conscientização das forças, recursos internos, o que favorecerá o autoconhecimento. “Temos que estar cientes das nossas potencialidades para que possamos alcançar as nossas metas”, ressaltou Renata Tonim.

As sessões ocorrerão nos dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, das 16h às 17h. É gratuito e é voltado para todas as mulheres e homens que desejarem participar. No total há 20 vagas abertas e caso sejam preenchidas, os demais interessados irão para um cadastro de reserva.

“Pelo lado das mulheres, as sessões de coaching farão com que elas resgatem valores. Têm mulheres que estão ‘estacionadas’ e o coaching terá esse poder de trazê-las de volta ao palco da vida”, enfatizou a presidente da Associação, Sandra Raquel Mendes.

DE VOLTA

Após o processo eleitoral em Mato Grosso, Sandra Raquel Mendes, que disputou uma vaga na Assembléia Legislativa, está de volta às atividades da Associação de Mulheres. Segundo ela, além das sessões de coaching, programadas para o mês que vem, a entidade começou a fazer, na semana passada, rodas de conversa toda sexta-feira, das 14h às 17h, na sede da entidade.

“Essas rodas de conversa servem para nós trocarmos experiências e a cada encontro um tema diferente é trabalhado. O lanche é compartilhado”, explicou ela.