Transporte Aéreo: Segmentos da sociedade defendem concessão do aeroporto

O estudo das informações que embasará o edital de licitação da concessão dos aeroportos deverá ser votado hoje pelos ministros do TCU

Representantes da sociedade organizada compareceram ontem (23), ao jornal A TRIBUNA, para manifestar apoio e defender a concessão do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis. O estudo das informações que embasará o edital de licitação de concessão dos aeroportos, inclusive o “Marinho Franco”, que foi enviado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ao Tribunal de Contas da União (TCU), deverá ser votado hoje (24) pelos ministros do TCU, a partir das 14h30, em Brasília. Representantes do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis e da sociedade organizada vão acompanhar a votação.

Conforme o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Juarez Orsolin, o aeroporto local pertence ao governo estadual, porém é cedido ao Município, que não cabe investir recursos num espaço que pertence ao Estado. “Sendo assim, a melhor alternativa é a concessão para que o aeroporto receba a devida manutenção e a prestação de serviços em conformidade com o tamanho que a economia de Rondonópolis se destaca. A luta por serviços de qualidade no aeroporto é antiga, esperamos que o edital seja publicado e empresas interessadas ganhem a licitação”, disse.

“O aeroporto não dimensiona o tamanho que Rondonópolis tem no setor da economia estadual e brasileira. Muitas empresas já deixaram Rondonópolis devido a falta de logística para voos. Temos que fortalecer ainda mais a sociedade organizada para termos um aeroporto que atenda o setor econômico da cidade. A concessão é a saída mais viável para atingirmos este objetivo”, lembrou Thiago Vasconcelos, representante da Aprosmat.

De acordo com Plínio Barbosa, que representa a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Rondonópolis (Aeagro), hoje circulam em Rondonópolis entre 600 a 700 agrônomos, sendo que, estima-se que entre 10% a 15% sejam da cidade e municípios da região. Já os demais de outros estados. “Este público de profissionais depende de um serviço de qualidade e regularidades de voos. Precisamos de um aeroporto que atenda a população e os segmentos da economia. É muito importante a concessão do aeroporto para nossa cidade”, ressaltou.

Já Alex Rafael Alves da Silva, que representou a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), destacou que o segmento da saúde no município depende de serviços de qualidade no aeroporto da cidade. “Grande parte dos médicos que atende na cidade, principalmente os especialistas, são de outros estados. Devido à dificuldade de logística, muitos profissionais não querem trabalhar em Rondonópolis. Isso prejudica o atendimento à saúde. É preciso resolver a situação do nosso aeroporto”, enfatizou.

Ainda estiveram representando a sociedade organizada, Jeferson Moraes Amorim, representando os clubes de Rotary; Michel Pagno, Sindicato Rural e Maçonaria e Mauri Carlos Alves de Almeida Filho, a OAB.