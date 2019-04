BIBLIOTECA I

Durante posse de integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural, o prefeito de Rondonópolis firmou compromisso de encontrar um local para implantar novamente uma biblioteca na região central da cidade.

BIBLIOTECA II

Sugerimos o prédio que abrigava o antigo PAM, que hoje só serve para incomodar a vizinhança com o abandono e com a presença de desocupados ou pessoas em situação de rua no local.

BIBLIOTECA III

Sem falar o contexto histórico, já que foi uma das primeiras sedes da Prefeitura, o primeiro Pronto Socorro. Que tal, Zé do Pátio?

FALANDO…

Falando nessa posse, parece que o pessoal da cultura da cidade sofreu um duro golpe. Assunto para os próximos dias…

REGIONAL

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclareceu que a transferência de R$ 3.300.009,43 para o Instituto Gerir, que administra Hospital Regional de Rondonópolis, foi o complemento do repasse mensal (que é de R$ 5,4 milhões), e com isso o saldo do mês de agosto está quitado.

PEIXINHOS I

A Polícia Militar Ambiental realizou a apreensão de 194 quilos de peixes, que estavam escondidos em duas caixas térmicas em meio a mata fechada, as margens do Rio Vermelho, em Rondonópolis. Entre os peixes estavam espécies como Dourado, Jaú e Pintado.

PEIXINHOS II

Os peixes apreendidos foram doados para três entidades assistenciais de Rondonópolis, logo após a confecção do boletim de ocorrência (BO). Agora, em plena piracema, o pessoal insiste na pesca, mesmo sabendo do problemão que dá! Quando vier a multa e peixe sair caro, não reclama.

TRISTEZA I

Foi sepultado na tarde de ontem (23), no cemitério da Vila Aurora, Aílton Leonel Guimarães, de 59 anos, vítima de grave acidente de trânsito na BR-364, no último dia 16. Ele estava internado desde o dia 17 em uma UTI em Cuiabá em coma induzido, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Aílton era trabalhador autônomo e deixa a esposa e uma filha.

TRISTEZA II

O acidente aconteceu em Jaciara, quando Aílton viajava com a irmã Delma Guimarães de Oliveira, 56 anos e a esposa Marilsa Ferreira Guimarães, de 54 anos. A irmã e professora aposentada Delma morreu minutos após a batida e a esposa Marilsa, com escoriações, foi socorrida e liberada.

TRISTEZA III

O veículo em que eles estavam, um Chevrolet Prisma, se chocou frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux.