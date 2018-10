Segundo turno: TRE fará nova auditoria das urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) anuncia e convida a sociedade para participar do sorteio das urnas eletrônicas que serão auditadas neste segundo turno das Eleições 2018. A cerimônia será realizada no sábado (27.10), às 09 horas, no Plenário do Tribunal, em Cuiabá. Serão sorteadas seis urnas, sendo que as três primeiras sorteadas serão encaminhadas ao TRE para a auditoria de funcionamento em condições normais de uso. As outras três serão auditadas na sua respectiva Zona Eleitoral, onde os sistemas serão testados.

No primeiro turno foram sorteadas uma urna da Zona Eleitoral 55, seção 229, da Escola Estevão Alves Corrêa, no bairro Tijucal, Cuiabá; Uma urna de Rondonópolis, pertencente a Zona 10, seção 387, Escola Estadual Pindorama, no bairro Santa Cruz; e uma urna de Várzea Grande, Zona 20, seção 569, Escola Municipal Maria Pedrosa de Miranda, bairro São Mateus. Estas foram as três urnas que foram levadas ao TRE e ao Centro de Eventos do Pantanal.

Antigamente conhecida como votação paralela, a auditoria da votação eletrônica é realizada no mesmo dia das eleições. Trata-se de uma auditoria por meio de amostragem, realizada com a participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público. A sociedade pode acompanhar todo o trabalho, seja pela transmissão ao vivo na internet, seja pessoalmente, no Centro de Eventos do Pantanal.

O objetivo é comprovar que o voto digitado pelo eleitor na urna eletrônica é exatamente o mesmo que foi escrito em uma cédula de papel. Tudo é feito em um ambiente filmado e fiscalizado.

Na reunião de ontem, os representantes dos partidos políticos receberam cédulas de papel, que deverão ser preenchidas com os nomes de candidatos (os mesmos que concorrem na eleição oficial).

No domingo, após a emissão da zerésima (relatório que comprova que não há nenhum voto na urna eletrônica), serão iniciados os trabalhos de auditoria. Um membro da comissão ‘canta’ os nomes dos candidatos anotados nas cédulas de papel e outro membro digita na urna eletrônica – com todos os procedimentos filmados e acompanhados pelos fiscais.

Às 17h será encerrada a votação, mesmo que a totalidade das cédulas não tenha sido digitada, adotando a Comissão de Auditoria as providências necessárias para a conferência dos resultados obtidos nas urnas verificadas.

TEMPO REAL

Nas eleições 2018 a Justiça Eleitoral também realizará a auditoria em tempo real, de três urnas eletrônicas, que também serão escolhidas por sorteio. Neste caso, as urnas vão permanecer na seção de votação, ou seja, no local de votação.

Contudo, antes de emitir a zerésima (que comprova que não tem votos depositados naquela urna) e antes de iniciar o processo de votação, o juiz eleitoral da zona correspondente vai até o local, acompanhado de fiscais de partidos/coligações e de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, verificar se as assinaturas digitais dos sistemas lacrados na Justiça Eleitoral, no início de setembro, conferem com as assinaturas constantes das urnas instaladas na seção eleitoral.