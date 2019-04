Moda equivocada

Os anos vão passando e os estilistas que sofrem a influência da tal tendência uma hora se inspiram no lustre, outra hora no concreto, mas desta vez, a moda saiu da toalha de mesa para forrar ou vestir as mulheres. É lista misturada com flor, é fruta misturada com verdura! “Minha Nossa Senhora o que é isso?!”. Ah! E eu ainda me esqueci, tem as florais misturadas com periquito e tucanos. Mas moda não se discute, ainda mais com alguns cabelos pintados errado, onde as belas ficam com cara de mico leão dourado. Eita mundo globalizado.