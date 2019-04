Legislativo: Presidente enfatiza importância da participação popular

O vereador presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Rodrigo da Zaeli (PSDB), destacou a importância da participação popular na atuação dos vereadores. “A nossa principal função é fazer leis que vão contribuir com a vida do cidadão e sempre de forma positiva para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Para criar estas leis, é importante ouvir a população e trocar experiências que vão facilitar o trabalho de cada vereador. Por isso, é importante a proximidade da comunidade com o nosso trabalho. A Câmara sempre estará de portas abertas para a sociedade”, disse.

De acordo com o presidente do Legislativo, no intuito de aproximar a Casa de Leis do povo, está tornando a sua gestão à frente da mesa diretora mais atrativa para a população. “Um exemplo disso é o “Vereador Mirim”, onde 21 vereadores mirins, que são estudantes eleitos em sete escolas, estão no primeiro mandato. É um projeto que trouxe as famílias para dentro da Câmara. Além disso, temos a Escola do Legislativo que está promovendo vários cursos como o recente de Libras para qualificar os servidores públicos e comunidade. Uma proposta que também acaba dando qualificação e interação com a Câmara. Agora, estamos licitando uma plataforma online que oferecerá mais de 40 cursos com certificado”, revelou Rodrigo da Zaeli.

Conforme o vereador, o papel da Câmara e seus vereadores vai muito além do trabalho de legislação e fiscalização. “Estamos trabalhando na qualificação de todos aqueles servidores que optaram por fazer cursos. Esta ação tende a melhorar o atendimento à população e tornar os processos legislativos mais rápidos. Temos o portal na internet que dá oportunidade de denúncias, reivindicações, espaço para propor projeto e também a ouvidoria, onde as pessoas podem propor legislação que transformaremos em projeto de lei de acordo com o entendimento da mesa diretora”, externou.

“Queremos chamar as pessoas para o dia a dia da Câmara Municipal. Tanto é que, recentemente, aprovamos um projeto criando o espaço do comunitário para que eles tenham um local para imprimir documentos, acesso à internet e uma pessoa para atendimento. Geralmente, os comunitários são pessoas humildes que precisam deste serviço para atender as demandas dos bairros. O plenário da Câmara também é um espaço aberto para eventos sem fins lucrativos, como palestras, seminários e outros voltados para a população. A Casa de Leis também é aberta para visitação de alunos dentro do projeto Câmara Tur, onde é apresentado todo espaço físico e as informações do funcionamento e trabalho do Legislativo”, completou o vereador.