Jardim Morumbi: Motoristas reclamam do estado precário de ruas

As ruas e avenidas não pavimentadas do bairro Jardim Morumbi e adjacências estão tomadas pelos buracos e erosões, praticamente inviabilizando o tráfego de veículos pelas mesmas. A denúncia foi feita pelo radialista José Moraes, o J. Moraes, por meio do aplicativo Whatsapp do A TRIBUNA e o mesmo informou que grande parte dos moradores já passa por dificuldades para transitar pelo bairro e guardar seus veículos na garagem de suas residências.

De acordo com J. Moraes, da Rádio Clube de Rondonópolis, ele tentou chegar até o local onde fica o transmissor da emissora onde trabalha, no bairro Jardim Morumbi, mas não conseguiu chegar até lá com seu carro, devido ao estado precário das ruas do bairro, completamente tomadas por enormes buracos.

“Não dá para chegar lá de carro, todas as ruas do bairro estão intransitáveis. Eu não sei como isso vai ficar depois que as chuvas começarem de verdade, pois até agora foi só o ‘esquenta’ do período chuvoso. Quando as chuvas começarem de fato, aquele povo vai ficar ilhado”, alertou.

Ainda de acordo com ele, os bairros vizinhos, como o Jardim Maracanã, estão na mesma situação e uma ponte que liga os bairros com a região da Vila Mamed está em vias de cair.

“A situação ali é toda crítica. Essa ponte está com uma de suas cabeceiras desmoronando e ela pode cair a qualquer momento. Os motoristas ainda estão improvisando um jeito de passar, usando algumas madeiras, mas ela não vai aguentar muito tempo”, completou.

Por conta da situação, ele cobra uma ação urgente da prefeitura, antes que as chuvas se intensifiquem e piore ainda mais a situação, deixando os moradores ilhados. “Ainda dá tempo de dar uma boa arrumada nas ruas da região antes das chuvas se intensificarem. Mas isso precisa ser logo, pois daqui a alguns dias não vai mais ter como fazer nada”, concluiu.