Danos morais coletivos: Usina é condenada a pagar R$ 1,3 milhão em indenização

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em Rondonópolis, obteve a condenação da Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol de Bioenergia, localizada em Jaciara, em cinco ações civis públicas. No total, a empresa, que conta atualmente com mais de 1.500 empregados, pagará R$ 1,3 milhão de indenização por danos morais coletivos. Os valores deverão ser revertidos a projetos sociais ou entidades sem fins lucrativos apontados pelo MPT que atuem em benefício da sociedade local.

Nas decisões foram estabelecidas diversas obrigações de fazer e não fazer a serem cumpridas pela Porto Seguro. Uma delas é de que a usina se abstenha de remunerar os empregados envolvidos no corte manual de cana-de-açúcar por unidade de produção (desempenho individual). Os funcionários serão pagos com base na média da sua produção diária, sendo que os períodos de descanso ou de suspensão do trabalho para prevenção da exposição ocupacional ao calor e sobrecarga térmica serão contados como “tempo de serviço para todos os efeitos legais”.

A procuradora do MPT, Vanessa Martini, explica que o sistema de pagamento por produção, associado à precarização dos alojamentos e das condições de trabalho, pode agravar os riscos de acidentes e o desgaste prematuro dos trabalhadores e até levá-los à morte por exaustão.

Durante toda a jornada de trabalho, a empresa deverá monitorar a exposição ocupacional dos trabalhadores de corte manual de cana-de-açúcar ao risco físico ‘calor’ e adotar obrigatoriamente períodos de descanso e/ou a suspensão do serviço sempre que ultrapassado o limite estabelecido nas Normas Regulamentadoras nº 9 e nº 15 do MTb.

O MPT conseguiu que a usina seja obrigada, sob pena de multa, a pagar os salários dos funcionários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, e a quitar corretamente as verbas rescisórias e o 13º salário, além de conceder as férias no período correto. A empresa também não poderá ultrapassar o prazo legal para o recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos seus empregados. A companhia está proibida de realizar o pagamento de salário por meio de terceiros, devendo repassar as quantias diretamente a cada empregado, por depósito em conta individualizada; e de realizar “pagamento por fora” e fornecer holerites que não correspondam à realidade dos valores efetivamente pagos.

A Porto Seguro deverá cumprir as obrigações legais relativas à constituição e funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), não podendo criar empecilhos para a inscrição de candidatos e nem dispensar sem justa causa empregados eleitos para a Comissão até um ano do final do mandato. As comunicações de acidentes de trabalho deverão ser realizadas regularmente, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, de imediato.

As decisões são da juíza Gisleine Maria Pinto, que atua na Vara do Trabalho de Rondonópolis. A magistrada também determinou que a companhia realize as adequações estabelecidas nas Normas Regulamentadoras nº 31 e nº 24 do MTb, disponibilizando instalações sanitárias nas frentes de trabalho, vestiários limpos com portas e chuveiros, material de limpeza, enxugo ou secagem das mãos nos lavatórios; e alojamentos com armários individualizados.

Em inspeção feita pelo MPT, em conjunto com os auditores fiscais do trabalho, foram comprovadas várias irregularidades nas frentes de trabalho envolvendo indisponibilidade de instalações sanitárias (as necessidades fisiológicas eram feitas no meio da plantação), falta de água para a higienização das mãos, e ausência de local adequado para as refeições. Os trabalhadores informaram em depoimento que faziam refeições dentro do ônibus, mas que, na maioria das vezes, a comida era consumida a céu aberto, sem nenhuma proteção e sem bancos, cadeiras ou mesas.

O MPT constatou, ainda, casos de trabalhadores desprovidos de equipamentos de proteção individual (EPIs) ou situações em que os materiais estavam em avançado processo de desgaste. Com as condenações, a Porto Seguro deverá fornecer aos empregados, gratuitamente, todos os EPIs necessários, bem como fiscalizar o seu uso.

Intermediação ilegal – Em outra sentença, é determinado que a empresa se abstenha, imediatamente, sob pena de multa de R$ 10 mil por ocorrência, de recrutar e transportar trabalhadores em local diverso de sua origem sem a obtenção de Certidão Liberatória emitida pelo Ministério do Trabalho; e, ainda, de utilizar “gatos” para o recrutamento de trabalhadores. Nos casos em que houver a contratação de pessoas fora da região de Jaciara, deverá arcar com as despesas de deslocamento dos empregados, seja no início da contratação, seja para retorno ao local de origem. (Com assessoria MPT)