A empresária e consultora de beleza, Joara Pinto, dona de um carisma cativante e de um currículo invejável, após anos morando fora do país, com o inglês na ponta da língua e com o seu passaporte carimbado por vários lugares do mundo, está agora a frente das Farmácias Economize, trazendo o que há de melhor no universo de cosméticos.