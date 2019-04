Em nova liminar: Justiça volta a anular eleição do Vasco

O juiz André Pinto, da 52ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão liminar de ontem (22), anulou novamente a eleição presidencial do Vasco, realizada em 7 de novembro de 2017 entre os sócios e 19 de janeiro de 2018 entre os conselheiros do clube. O novo pleito está marcado para os dias 8 e 17 de dezembro.

Em 28 de setembro, a juíza Gloria Heloiza Lima da Silva já havia dado razão ao advogado Alan Belaciano, mas depois a decisão caiu. Agora, André Pinto ratifica a liminar anterior e volta a anular a eleição do Vasco. Já há três recursos que serão julgados em segunda instância, podendo derrubar novamente. O clube também irá recorrer.

Na decisão, André Pinto diz que há provas de irregularidades na urna 7 e na captação de sócios para as eleições

“A prova pericial produzida nos autos do processo nº 0292398-81.2017.8.19.0001 comprovou a irregularidade do pleito, relativo à ‘URNA 7’, ao reconhecer que não existem quaisquer documentos hábeis relativo aos sócios votantes que possam concluir que foi respeitado o estatuto do réu (…). Constou na conclusão do Inquérito Policial n 911-00295/2017 que, sem margens de dúvidas, houve irregularidade na captação de sócios para o CRV, para eleição do dia 07/11/2017. Com isso, nota-se que a irregularidade não se restringiu à ‘Urna 7’, mas se perpetuou de forma indefinida, maculando todo pleito eleitoral”, diz parte da decisão.

Confiante numa vitória na Justiça, o grupo Sempre Vasco, de oposição e do qual Alan Belaciano faz parte, já havia contratado o serviço de um instituto de pesquisa para ligar a sócios do Vasco e projetar uma nova disputa nas urnas. Muitos reclamaram da abordagem feita, com perguntas sobre responsabilidade de um possível rebaixamento, por exemplo.