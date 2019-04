Em reapresentação, São Paulo realiza treino tático com reservas

O São Paulo se reapresentou ontem (22), no CT da Barra Funda, de olho no duelo com o Vitória, na próxima sexta-feira (26), às 18h30, no Barradão, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence há seis partidas.

Reserva e acionado no segundo tempo do empate sem gols contra o Atlético Paranaense, no sábado passado (20), no Morumbi, em São Paulo (SP), Nenê não foi ao campo. Ele fez um trabalho regenerativo no Reffis. Inicialmente o meia não preocupa para a partida em Salvador.

Em campo, o técnico Diego Aguirre trabalhou com reservas e garotos da base. Os titulares abriram a manhã de treinos no Reffis e depois fizeram um treino em ritmo muito leve com bola.

Anderson Martins e Bruno Peres, de volta da suspensão cumprida diante do Furacão, trabalharam normalmente. Jucilei, Rodrigo Caio, Liziero, Helinho, Tréllez e outros reservas participaram de um treino tático de oito contra oito em campo reduzido.

Embora as críticas a Aguirre tenham aumentado, o lateral-esquerdo Reinaldo saiu em defesa do treinador no sábado passado e dividiu a culpa pela má fase com o elenco.