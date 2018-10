A moeda norte-americana encerrou o pregão de hoje em alta de 0,26%, cotada a R$ 3,697 para venda. O dólar iniciou a semana registrando uma queda de 0,74%, mantendo uma tendência de desvalorização frente ao real.

O Ibovespa, índice da B3, fechou em baixa de 0,35%, com 85.300 pontos. As ações de grandes empresas, chamadas de blue chip, seguiram a mesma tendência, com Petrobras em queda de 1,24% e Vale com desvalorização de 2,78%.