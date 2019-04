Cruzeiro: Com vínculo curto, Barcos não tem pressa por renovação

Barcos foi decisivo na semifinal da Copa do Brasil. Sassá retornou de cirurgia em um dos joelhos dando trabalho para os marcadores. Raniel é um dos xodós da torcida. Fred prometeu um 2019 diferente, de gols e sem lesões. O técnico Mano Menezes tem quatro opções para a camisa 9 neste restante do ano e, também, no começo da próxima temporada. Entre todas, Barcos é quem tem o vínculo mais curto com o clube.

O argentino tem contrato com o Cruzeiro até julho do ano que vem. Após a vitória sobre a Chapecoense, ele falou a respeito do trabalho no clube e admitiu interesse em continuar na Toca da Raposa, mas nada de pressa para decidir o futuro.

“Eu vim por um ano, estou tranquilo, feliz aqui. Não tenho pressa. Se tiver que renovar ou não, isso será mais na frente. A decisão não é hoje. Conquistei um título aqui e estou muito feliz, tranquilo. O Cruzeiro tem quatro centroavantes de qualidade e o Cruzeiro que vai colher.”

NÚMEROS MODESTOS

Os números de Barcos pelo Cruzeiro ainda são modestos para um centroavante: três gols em 19 jogos. De qualquer forma, ajudou o clube a chegar à final da Copa do Brasil com os dois gols na semifinal, um em cada duelo, diante do Palmeiras. No fim da história, o Cruzeiro levou o hexa da competição e faturou R$ 50 milhões só no último jogo.

Quando foi contratado, no meio da temporada 2018, Barcos veio para auxiliar em um momento de dor de cabeça do técnico Mano Menezes. Fred e Sassá estavam no departamento médico e Raniel sofria com problemas musculares.