Corinthians tem parte de prêmio da Copa do Brasil bloqueada

A Justiça determinou o bloqueio de parte da premiação que o Corinthians tem a receber da CBF por conta do vice-campeonato da Copa do Brasil. A decisão do juiz Luis Fernando Nardelli atende a um pedido do Instituto Santanense de Ensino Superior, entidade mantenedora da UniSant’Anna, que trava uma disputa com o Timão nos tribunais desde 2008.

Dos R$ 20 milhões que o Corinthians tem a receber pelo segundo lugar na Copa do Brasil, R$ 2,48 milhões deverão ser depositados em juízo por decisão da Justiça.

A ação da entidade mantenedora contra o Corinthians foi movida há dez anos. A faculdade, que pertence ao grupo, alugava um espaço no Parque São Jorge, onde instalou um campus. A faculdade alega que em 2008 o Timão passou a impedir o acesso de alunos e funcionários e, então, foi à Justiça cobrar uma indenização.

O Corinthians foi condenado em primeira instância em 2010.

Em agosto deste ano, a entidade mantenedora também tentou bloquear parte do dinheiro que o Corinthians receberia pela venda de Rodriguinho ao Pyramids FC, do Egito, mas não obteve êxito.