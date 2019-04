Breve relato da evolução humana

Nos primórdios dos tempos os seres humanos tinham como maior preocupação a alimentação. Não plantavam, saiam em bandos na catação de frutas, nozes, raízes, ervas e peixes. Eram nômades, em constantes deslocamentos. Quando o alimento se tornava escasso, partiam para outra região e assim sucessivamente. Sua linguagem era gutural e eram rudes por natureza. Dispunham de armas formalmente paus, ossos de animais e lanças rudimentares, cujas pontas eram amoladas com lascas de pedra. Havia o perigo dos animais predadores, dos quais procuravam se proteger e quando conseguiam matar alguns menores, comiam de suas carnes cruas, pois ainda não tinham o conhecimento do fogo. As peles usavam para se agasalhar e se proteger das intempéries do tempo, cujo inverno era extremamente rigoroso.

Viviam em cavernas e saliências de rochas, em cujos deixavam desenhos de sua vida cotidiana, normalmente representadas por animais e figuras humanas rudimentares. De seus ancestrais, nada se tem de concreto, pois, supõe-se que viviam apenas pela sobrevivência diária, muito rudimentar, dadas às precárias condições. Dos tempos imemoriais encontramos apenas vestígios (fragmentos de crânios, ossos, etc.) através de minuciosas escavações, principalmente em regiões da África (Etiópia, por exemplo), que, através de medições com carbono 14, datam de dois milhões de anos. Fora isso nada mais se sabe, apenas suposições e teorias das mais diversas. Uma lacuna de milhões de anos, que permanece obscura.

De modo geral esses bandos nômades protegiam suas famílias, mas a maior preocupação continuava sendo a alimentação, pois dependiam dela para a própria sobrevivência. Com o passar dos milênios aprenderam a utilizar do fogo para se aquecer e assar as carnes de caça. Foi um extraordinário avanço. Com o passar de muitos tempos, aprenderam a fabricar armas. Machadinhas e lanças com lascas de pedra, arco e flecha. Foi mais um passo na história desses humanos primitivos.

Com o passar dos tempos passaram a se fixar em determinados lugares, pois a catação de frutas, nozes, vegetais e raízes já não eram suficientes. Esgotados os alimentos seguiam em frente. As longas jornadas, na busca pelos alimentos e luta pela sobrevivência deixava-os expostos aos perigos constantes, principalmente dos animais predadores e outros bandos de humanos desconhecidos. Com o passar dos tempos passaram a cultivar a terra, mesmo de modo rudimentar e obter os alimentos necessários para sua sobrevivência. Foi mais um avanço em sua evolução. Além do cultivo da terra, passaram a domesticar animais, que lhes fornecia carne e peles. Sua fixação era em pontos favoráveis da África, Europa e, principalmente na região entre os rios Tigre e Eufrates, antiga Mesopotâmia, atualmente Iraque, primeiramente e, com o passar dos milhares de anos migraram para outros pontos, milhares de quilômetros distantes para a Europa, China, Índia e às Américas (México, Peru, Chile), dentre outros, formando pequenas vilas e, com o transcorrer dos tempos, cidades.

(*) Orlando Sabka é aposentado em Rodnonópolis