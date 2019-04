Botafogo: Valencia volta a treinar com o grupo e indica retorno contra o Furacão

Sem atuar há mais de um mês, Leo Valencia deve estar à disposição de Zé Ricardo para o confronto do próximo sábado (27), contra o Atlético Paranaense, às 20h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Isso porque, ontem (22), dia da reapresentação do elenco, o chileno participou do treino com o grupo do Botafogo pela primeira vez após lesão no músculo solear da panturrilha direita.

Valencia vinha realizando trabalhos de transição, à parte, na semana passada. Já na atividade da tarde de ontem, aberta à imprensa, o jogador treinou sem limitações aparentes e, inclusive, se movimentou bem uma espécie de coletivo com campo reduzido, no fim do trabalho.

O meia de 27 anos, cabe destacar, não joga desde a partida contra o Bahia pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, Valencia, que era titular do Glorioso até o contratempo, desfalcou o time em seis ocasiões.

RENATINHO E JOÃO PEDRO

Outras opções que podem trazer alternativas para Zé Ricardo tornar a equipe mais criativa, os meias Renatinho e João Pedro, que estavam com desconforto muscular em um das coxas, também treinaram com o restante do grupo.

A dupla, desfalque nos dois últimos jogos, será melhor avaliada para saber se poderá reforçar o Botafogo nos próximos compromissos. Para o seguinte, no sábado, é mais provável que apenas Valencia esteja apto para ir a campo.

GATITO SEM LUVAS

Outro detalhe chamativo do treino de ontem mira Gatito Fernández, pois o paraguaio não calçou as luvas enquanto os repórteres cobriam a atividade. Ele aqueceu com o restante do elenco, na roda de bobo, e, em seguida, apenas conversou com os preparadores de goleiros, Jorcey Anisio e Flávio Tênius.

Se Gatito, ao que tudo indica, ainda sente fortes dores no punho direito, por outro lado, Jefferson parece cada vez mais próximo de sua volta. O experiente goleiro fez a sua parte, em treino de finalizações, como manda o figurino: com quedas e defesas seguras, ao lado de Diego e Saulo.