Após cirurgia, José Welison fala sobre expectativa de voltar ao Galo

Após realizar uma artroscopia no joelho direito na sexta-feira passada (19), o volante do Atlético Mineiro, José Welison, deve retornar aos gramados em novembro, já na reta final do Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi titular no time alvinegro em algumas partidas, falou sobre esse procedimento.

“Fiz uma artroscopia no joelho direito e, felizmente, tudo saiu como planejado. Estou muito feliz com isso e motivado para iniciar o quanto antes minha recuperação para retornar logo aos gramados. Vou focar tudo nisso para me recuperar bem e voltar 100%”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua torcida será grande pelo Galo nas próximas partidas da temporada.

“Ficar de fora é sempre muito complicado, mas acontece e faz parte. Temos que passar por cima dessas dificuldades. Vou ficar na torcida pelo grupo nestas próximas semanas. Tenho certeza que o elenco vai evoluir bastante e fazer grandes jogos na reta final do Brasileiro”.

Caso consiga se recuperar a tempo, o volante deve ficar à disposição de Levir Culpi entre as rodadas 36 a 38 do campeonato.