Apoiado na Filosofia e na Leitura: Julião festeja nova chance no Flu após quase dois anos

Em um meio onde a maioria tem pouco estudo e conhecimento, Igor Julião é um jogador diferente. Amante da filosofia e da leitura, o lateral-direito voltou a vestir a camisa do Fluminense após quase dois anos. Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, anteontem (21), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), já que Léo sentiu um desconforto muscular no aquecimento, o camisa 21 festejou a primeira chance desde que voltou do empréstimo do Flu Samorin, a filial do Tricolor na Eslováquia. E citou até o filósofo alemão Schopenhauer na entrevista coletiva de ontem (22) no Centro de Treinamento Pedro Antonio.

“Foi difícil manter a cabeça tranquila por trabalhar forte e saber que poderia não jogar minuto algum. Nessas horas, a gente fala com os amigos. Eu também leio muito, então, a filosofia me ajudou bastante. Agora estou lendo o Schopenhauer (filósofo alemão) e sabia que esse momento ruim não iria durar para sempre. Eu encontro na leitura um refúgio. É um estilo de vida, me ajuda a levar a profissão que é tensa”.

“Não tenho palavras para descrever o que foi. O apoio da galera aqui foi fundamental. Senti uma confiança. A forma como o pessoal me trata. O meu maior desafio foi mental. Conseguir encontrar o equilíbrio na leitura, nos amigos e na minha esposa. Ela foi fundamental”, frisou.

Julião não disputava uma partida oficial desde o fim de abril, quando ainda estava na Europa. Voltou ao Flu e passou quase seis meses apenas treinando. Já a última oportunidade no Tricolor Carioca faz ainda mais tempo: foi em novembro de 2016, contra o Figueirense, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

“Eu não fazia ideia que o Léo tinha sentido. Estava no vestiário me trocando… O Marcelo (Oliveira, treinador) perguntou se tinha aquecido bem e que talvez fosse precisar de mim. Não senti pressão até porque o apoio dos meus colegas me tranquilizou”.

“Tentei manter minha cabeça equilibrada nesse período. Vivi uns cinco meses só treinando sem ir para jogo. Escutar isso do treinador, esse apoio, é muito bom. Volto com os pés no chão para poder ajudar o Fluminense”.

Apesar do tempo parado, Julião teve atuação segura na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. Foi substituído por cansaço aos 36 minutos do segundo tempo.

“Eu me senti bem. Eu sabia que estava preparado. A minha família ficou mais nervosa do que eu. Por mais que tenha sido surpreendido, sabia que estava em condições. Senti câimbra no final do jogo, por conta do emocional. A parte física está boa, meu corpo está bem”.

O Fluminense volta a campo amanhã (24) para enfrentar o Nacional, do Uruguai, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Igor Julião não está inscrito na competição.