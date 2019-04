Antes de encarar o Boca: Torcedores lotam “aeroporco” para incentivar o Palmeiras

Centenas de palmeirenses foram até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para dar um último apoio em solo brasileiro ao Palmeiras. O time de Felipão viajou na noite de ontem (22) para enfrentar o Boca Juniors, na Bombonera, amanhã (24), em jogo válido pelas semifinais da Libertadores.

Os jogadores do Palmeiras foram recebidos com muita festa em uma das entradas do aeroporto. Os torcedores levaram bandeiras e sinalizadores, criando um verdadeiro clima de final para o embarque.

Todos os jogadores, além de membros da diretoria e da comissão técnica, desceram do ônibus para saudar os torcedores, separados apenas por um grupo de policiais militares. O técnico Luiz Felipe Scolari foi quem puxou a fila.

O “Aeroporco” mais emblemático aconteceu em 2016, na campanha do Palmeiras campeão Brasileiro. Antes da partida contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG), os torcedores lotaram o saguão de Guarulhos para empurrar o time. Desta vez, porém, por questões de segurança, os jogadores não passaram pelo saguão – a entrada foi de ônibus, direto na pista, por um portão lateral, onde os torcedores já aguardavam desde o fim da tarde de ontem.

E o apoio não vai acabar no Brasil não. Os palmeirenses vão lotar o espaço de visitantes na Bombonera. No jogo da fase de grupos entre os dois times, na Argentina, a torcida do Palmeiras deu show no estádio do adversário.